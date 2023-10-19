پلیس امنیت اقتصادی یکی از فاکتورهای مهم در ترانزیت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفری، صبح پنجشنبه در اولین اجلاس جهادگران اقتصادی ایران همپا (همگامان پلیس امنیت اقتصادی) اظهار کرد: اگر ما روابط اقتصادی محکمی با همسایگان داشته باشیم به صورت پیش فرض امنیت و سیاست را به همراه خواهد داشت؛ این سیاست همزمان با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و شرق آسیا و آفریقا هم هست.

وی افزود: آینده جمهوری اسلامی ایران در آفریقا است و در تمام زمینه‌ها ما می‌توانیم حضور قوی داشته باشیم که متأسفانه در این چند ساله فرصت‌ها را از دست دادیم و دیگر کشورها جایگزین ما شدند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت: ما در وزارت خارجه حدود ۱۲ فاکتور تعریف کردیم برای اینکه بتوانیم ارز آوری کنیم و صادرات و انتقال تکنولوژی انجام دهیم.

صفری گفت: اما در مورد صدور خدمات مهندسی از مسائل بسیار مهمی که ما آن را دنبال می‌کنیم، بخش نیروگاه سازی، جاده سازی و ساختمان سازی است‌.

وی بیان کرد: ترانزیت مساله بسیار مهمی است که ارزآوری می‌کند و نیاز به سرمایه گذاری چندانی ندارد اما ارزآوری بالایی دارد و ایجاد شغل می‌کند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: به دلیل بی توجهی به ترانزیت در مسیر چین، در چند سال گذشته از این مسیر منحرف شدیم که با تلاش‌های دولت در این ۲ سال قراردادی بسته شد که ایران هم در این مسیر باشد و به زودی در آسیای مرکزی سندی را امضا خواهیم کرد که مسیر چین، آسیای مرکزی، جمهوری اسلامی ایران و اروپا شکل بگیرد.

صفری گفت: یکی از فاکتورهای مؤثر در ترانزیت پلیس امنیت اقتصادی است، اگر فرآیند عبور کالا از کشورمان در گمرک زمان زیادی ببرد، طرف مقابل پشیمان می‌شود که از مسیر ما عبور کند و خطر دریا را به جان می خرد و از مسیر آب به سمت اروپا می‌رود.