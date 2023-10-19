اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه اجلاسیه شهدای جاویدالاثر استان لرستان برگزار شد.

این اجلاسیه با حضور نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید کشور، نماینده ولی‌فقیه در لرستان، استاندار لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، رئیس دادگستری لرستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمع کثیری از لرستانی‌ها در سالن بزرگ همایش‌های دهکده «مقاومت» خرم‌آباد برگزار شد.

این اجلاسیه باشکوه میزبان خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران استان بود.

بنابراین گزارش، قرار است که کنگره ملی شش هزار و ۵۵۵ شهید استان لرستان در تاریخ شش آبان‌ماه برگزار شود که برگزاری این اجلاسیه در قالب این کنگره است.