به گزارش خبرنگار مهر، داود شایقی پیش از ظهر پنجشنبه در آخرین جلسه هماهنگی آئین تجلیل از دستگاه‌های برتر استان در قالب جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: در ۶ گروه دستگاه‌های برتر استان با حضور استاندار اردبیل و اهدای لوح سپاس و تندیس جشنواره مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان به عنوان دستگاه برتر گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت، سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان دستگاه‌های برتر گروه تولیدی و خدماتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه برتر گروه فرهنگی، علمی و آموزشی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه برتر گروه سلامت و رفاه اجتماعی، اداره کل هواشناسی به عنوان دستگاه برتر گروه عمومی، امنیتی و قضائی و اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان دستگاه برتر گروه اقتصادی و مالی برگزیده و مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: در کنار تجلیل از مدیران این دستگاه‌های برتر در ۶ حوزه تعیین شده، در قرار است از ۱۷ دستگاه دیگر نیز که در حوزه اشتغال، توسعه خدمات، بهبود محیط کسب و کار و تحقق شعار سال تلاشی جدی انجام داده‌اند، تجلیل شده و اقدامات برجسته آنها مورد توجه قرار گیرد.

شایقی افزود: این دستگاه‌ها در تبیین دستاوردها و اقناع افکار عمومی در حوزه بهداشت و درمان، خدمات هویت الکترونیکی به شهروندان، توسعه سامانه‌های رسیدگی به شکایات، توسعه و تجهیز خدمات فرودگاهی و سایر حوزه‌های مشخص شده تجلیل خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در جلسه شورای اداری استان سعی ما بر این خواهد بود تا از این دستگاه‌های برتر تجلیل شود تا زمینه معرفی تلاش‌ها و تقویت عرصه خدمت‌رسانی آنها مهیا شده و کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته در عرصه خدمت‌رسانی حضور داشته باشند.

شایقی اضافه کرد: ما با استخراج وضعیت دستگاه‌های اجرایی و نقاط ضعف و قوت آنها در روزهای آینده گزارش تحلیلی خود را به دستگاه‌ها ارسال خواهیم کرد تا زمینه رفع آسیب‌ها و تقویت نقاط قوت فراهم آید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل بیان کرد: عمده دستگاه‌های اجرایی استان خدمات شایسته‌ای را در یک سال گذشته انجام دادند که ما تلاش می‌کنیم قدردان زحمات و تلاش‌های مؤثر آنها بوده و زمینه خدمت‌رسانی بهتر را نیز مهیا کنیم.