هزار و ۸۰۰ یادواره و اجلاسیه شهدا در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هبت اله هاشمی امروز پنج‌شنبه در اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره ۶۵۵۵ شهید استان، اظهار داشت: برگزاری این یادواره‌ها باهدف الگوگیری از سبک زندگی، راه شهدا و یاد شهدا است.

وی افزود: ما باید در سبک زندگی خود از مکتب شهدا الگو بگیریم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به اینکه در دو سال اخیر نزدیک به هزار و ۸۰۰ یادواره، کنگره و اجلاسیه برگزار شده است، عنوان کرد: ساماندهی گلزار شهدا، ثبت و ضبط تاریخ شفاهی و سند افتخار شهدا، نصب یادمان شهدا در این دو سال به‌خوبی انجام شده است.

حجت‌الاسلام هاشمی، ادامه داد: جریان‌سازی و پیوستگی برگزاری این یادواره‌ها در استان لرستان، استانی صددرصد شیعه خودش را نشان داده است.

وی بیان کرد: امروز در این اجلاسیه به نام ۱۸۱ شهید جاویدالاثر، ۱۶ شهید غریب و ۱۰۸ شهید گمنام با مردم غزه ابراز همدردی می‌کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، اظهار کرد: اعلام می‌کنیم که ما سرمان را در مقابل ظلم و زور خم نخواهیم کرد، اینجا مکتب، مکتب شهدا است.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به اینکه در این دو سال اخیر ۱۱ شهید به جمعیت شهدای ما اضافه شده است، گفت: این نشان می‌دهد مردم لرستان همچنان پای این مکتب ایستاده‌اند.