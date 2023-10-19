  1. استانها
  2. قم
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

در نامه طلاب به رهبر معظم انقلاب عنوان شد؛

درخواست اجازه از رهبر انقلاب برای حضور در جبهه مبارزه با صهیونیست

درخواست اجازه از رهبر انقلاب برای حضور در جبهه مبارزه با صهیونیست

قم- طلاب و اساتید حوزه های علمیه در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، آمادگی و اشتیاق خود را برای حضور در جبهه مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی و دفاع از مظلومان فلسطین اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه در نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب، آمادگی و اشتیاق خود را برای حضور در جبهه مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی و دفاع از مظلومان فلسطین و اذن ایشان برای انجام این کار اعلام کردند که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی

قال امیرالمؤمنین علیه السلام: اَخَذَ اللّهُ عَلَی‌ العُلَماءِ اَلّا یُقارّوا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم»

ضمن عرض سلام و تسلیت فاجعه‌های پیوسته این روزهای خونبار فلسطین مظلوم، اعلام می‌نمائیم:

فرزندان حوزوی شما اعم از طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه آمادگی و اشتیاق خود را برای حضور در جبهه مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی و دفاع از مظلومان فلسطین ابراز می‌داریم و در صورت اذن حضرتعالی به هر شکل ممکن برای ادای رسالت تاریخی خود اقدام خواهیم کرد.

ضمناً از محضر همه عالمان و فرهیختگان جهان اسلام خاضعانه می‌خواهیم از هر تلاش فوری و شجاعانه در جهت مقابله با وحشی‌گری جنون آمیز این رژیم کودک کش دریغ نورزند.

السلام علیکم و علی جمیع عباد الله الصالحین و رحمة الله وبرکاته

کد مطلب 5916162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      شما اول مثل بقیه مردم سربازی بروید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها