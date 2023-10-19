درخواست اجازه از رهبر انقلاب برای حضور در جبهه مبارزه با صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، طلاب و اساتید حوزههای علمیه در نامهای به محضر رهبر معظم انقلاب، آمادگی و اشتیاق خود را برای حضور در جبهه مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی و دفاع از مظلومان فلسطین و اذن ایشان برای انجام این کار اعلام کردند که متن آن به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی
قال امیرالمؤمنین علیه السلام: اَخَذَ اللّهُ عَلَی العُلَماءِ اَلّا یُقارّوا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم»
ضمن عرض سلام و تسلیت فاجعههای پیوسته این روزهای خونبار فلسطین مظلوم، اعلام مینمائیم:
فرزندان حوزوی شما اعم از طلاب و اساتید حوزههای علمیه آمادگی و اشتیاق خود را برای حضور در جبهه مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی و دفاع از مظلومان فلسطین ابراز میداریم و در صورت اذن حضرتعالی به هر شکل ممکن برای ادای رسالت تاریخی خود اقدام خواهیم کرد.
ضمناً از محضر همه عالمان و فرهیختگان جهان اسلام خاضعانه میخواهیم از هر تلاش فوری و شجاعانه در جهت مقابله با وحشیگری جنون آمیز این رژیم کودک کش دریغ نورزند.
السلام علیکم و علی جمیع عباد الله الصالحین و رحمة الله وبرکاته
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