دستگیری سارق طلا در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی تماس شهروندی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر پخش طلاهای بدل توسط فردی ناشناس در بازار طلافروشی شهر گرگان، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بلافاصله در محل حاضر و با انجام یکسری اقدامات پلیسی سارق را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با بیان اینکه متهم به عنوان خریدار به طلافروشی‌ها مراجعه و با شگرد خاصی طلاهای اصلی را با بدلی جابجا کرده و از مغازه خارج می‌شد، گفت: متهم در تحقیقات، به سرقت طلاجات به ارزش یک میلیارد ریال اعتراف کرد.

تجری در خاتمه خاطر نشان کرد: به طلافروشان توصیه می‌کنیم هرگونه خرید طلا از مشتری را پس از احراز هویت و رؤیت فاکتور انجام و حتماً نسبت به تست سنگ محک طلاها اقدام کنند.