تخصیص و تامین ارز دارو از مرز ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مصطفی قمریوفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این که میزان ارز تأمین شده برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک و مواد اولیه آنها تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است گفت: تأمین و تخصیص ارز برای دارو، ماده اولیه دارو، ملزومات دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، شیرخشک، ماده اولیه آن و مکملهای مربوطه با توجه به اولویتهای اعلامی از سوی دستگاههای مربوطه در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد.
قمریوفا در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی همچنین از ابتدای سال تا ۲۵ مهرماه بنا بر ثبت سفارشها و اعلام اولویتها و نظر دستگاه توسط سازمان غذا و دارو، فقط برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکملها و بهداشتی با ارز ترجیحی مجموعاً ۱۵۶ میلیون دلار تخصیص داده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تأمین و پرداخت شده است.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دو روز پیش نیز سازمان غذا و دارو برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکملها با اولویت به میزان ۱۲ میلیون دلار در قالب ارز ترجیحی ثبت سفارش کرد که بانک مرکزی هم بلافاصله ارز آن را تأمین کرد و طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.
بر این اساس، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تاکنون هر ثبت سفارشی را که در حوزه دارو و شیرخشک، با اولویت ارسال کرده است بانک مرکزی ارز آن را بلافاصله تخصیص داده و تأمین کرده است.
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