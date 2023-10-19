به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو دستگیری چند روز گذشته ۱۸ نفر از اراذل و اوباش در اردبیل، یکی دیگر از اراذل و اوباش سابقه دار طی یک عملیات تعقیب و گریز پلیس در یکی از شهرک‌های اردبیل دستگیر شد.

وی با اشاره به متواری بودن این اراذل و اوباش سابقه دار گفت: اتهاماتی مانند اخلال در نظم، سرقت، مشارکت در تخریب عمدی، ایراد ضرب و جرح، ورود به عنف، قدرت نمایی با قمه، نوشیدن مسکر، تمرد به مأمور، مشارکت در نزاع دسته جمعی، توهین به مقدسات در سوابق کیفری وی وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکزی استان اردبیل تاکید کرد: دستگیری اراذل و اوباش در اردبیل در پاسخ به دغدغه و مطالبه به حق شهروندان و در راستای صیانت از امنیت و آرامش عمومی و اجرای قانون همچنان ادامه خواهد داشت.

آفاقی با بیان اینکه نظم و امنیت جامعه و آسایش مردم خط قرمز پلیس است، گفت: بدون اغماض و با شدت بیش از پیش با هرگونه مصادیق مزاحمت و شرارت و مخلان نظم و امنیت روانی و اجتماعی مردم در استان برخورد خواهیم کرد.