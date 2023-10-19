به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این شبکه در راستای تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهور بر استفاده از ظرفیت جامعه دانشگاهی در توسعه فناوریهای راهبردی در کشور و لزوم آشنایی نسل نخبه و جوان کشور با توانمندیها، دستاوردها و ظرفیتهای فناورانه داخل و همچنین ایجاد انگیزه و امید به فعالیت و پیشرفت در بین اقشار دانشگاهی راهاندازی میشود.
شبکه در نظر دارد با همکاری گروهها، انجمنها و تشکلهای علمی- دانشجویی علاقهمند و توانمند در دانشگاههای سراسر کشور به عنوان نهادهای ترویجی فناوریهای راهبردی در دو قالب نهادهای جامع و نهادهای تخصصی، فعالیتهای مختلفی را بهمنظور ترویج توسعه فناوریهای نوین و پیشرو در میان جامعه دانشگاهی اجرا کند.
در همین راستا، مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، شیوهنامه حمایتی- رقابتی شبکه نهادهای ترویجی فناوریهای راهبردی را تدوین و به ستادهای توسعه فناوری ذیل معاونت ابلاغ کرده است.
با توجه به این شیوهنامه، انجمنها و تشکلهای عضو شبکه نهادهای ترویجی فناوریهای راهبردی با انجام فعالیتهای ترویجی و مطابق با آییننامههای اجرایی شبکه از حمایتهای مرکز توسعه فناوریهای راهبردی و ستادهای توسعه فناوری در قالب برگزاری هفته فناوری، برگزاری رویدادهای آموزشی، برگزاری مسابقات دانشجویی، انجام فعالیتهای رسانهای در قالب نشریات، شبکههای اجتماعی و ... ، برگزاری تورهای راهیان پیشرفت جهت بازدید از اماکن مرتبط با پروژههای ملی و اکوسیستم نوآوری، صنایع، کارخانجات و استارت آپها بهرهمند خواهند شد.
همچنین با توجه به این شیوهنامه، دبیرخانه شبکه نهادهای ترویجی فناوریهای راهبردی متولی انجام اموری مانند شناسایی، توانمندسازی و شبکهسازی انجمنها و تشکلهای فعال به عنوان نهاد ترویجی در قالب برگزاری دورههای توانافزایی، ارزیابی فعالیتهای ترویجی نهادهای ترویجی فناوریهای راهبردی، برگزاری جشنواره سالیانه نهادهای ترویجی به منظور تقدیر از نهادهای برتر در حوزههای ترویجی مختلف خواهد بود.
فعالیتهای دبیرخانه شبکه نهادهای ترویجی با توجه به این شیوهنامه و مطابق با معیارهای مدنظر مرکز توسعه فناوریهای راهبردی و ستادهای توسعه فناوری، از مهر ماه ۱۴۰۲، آغاز شده است.
