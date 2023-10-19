برجسته سازی افتخارات مکتب اهل بیت رسالت خطیر جامعه اسلامی است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری ظهر پنجشنبه در آئین گرامیداشت پیش کنگره یکصدمین سالگرد شیخ عبدالکریم حائری در اراک اظهار داشت: برگزاری نشست و همایش‌ها برای معرفی شخصیت‌های بزرگ امری ضروری است چرا که در مکتب اسلام و جامعه اهل بیت شخصیت‌های فرزانه کم نظیر و بی مانندی داریم که مردم از آنها شناخت ندارند که نیاز است مرجعیت شیعه در جامعه معرفی شوند.

وی گفت: با مراجعه به تاریخ و کتاب‌ها این امر مشهود است که نام علمای اهل سنت مشهود و برجسته است و این در حالی است که در قرن اول آثار همه بزرگان اهل فقه و حدیث امیرالمومنین و شاگردان ایشان بودند اما متأسفانه این مباحث مطرح و بازگو نمی‌شود.

آیت الله اختری ادامه داد: پرتالیف ترین کتاب عالم جهان اسلام متعلق به علامه حلی با تألیف ۶ هزار اثر است و این در حالی است که در تمام کتاب‌ها نام علمای اهل سنت عنوان می‌شود.

وی بیان کرد: آیت الله شیخ عبدالکریم حائری فقیه اندیشمند، حوزه علمیه اراک را تأسیس کرد و ۳۰۰ عالم و روحانی را در خود پروراند و یک حوزه علمیه نوین و جدید تأسیس کرد.



رئیس شورای عالی مجمع اهل بیت گفت: با مروری بر دوره‌های مرجعیت علمی این مهم مد توجه ویژه است که قم به عنوان مرکز حوزوی اهل بیت شکل گرفته است و حوزه علمیه نجف و حوزه علمیه قم به لحاظ محتوایی و رسالتی با هم متفاوت هستند و ساختارشان نسبت به مسائل یکسان نیست.

آیت الله اختری ادامه داد: کتاب‌های زیادی به رشته تحریر در می‌آید اما آن مطلب که بتواند یک حقیقت و شخصیت را به جامعه معرفی کند بسیار محدود و کم است.

وی گفت: توجه به بعد بین المللی دیدگاه و نظریات عالم فرزانه شیخ عبدالکریم حائری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که ایشان در رشته‌های علمی و آموزشی و احاطه و ارتباط با کشورهای مختلف و عالم زمان خود تبحر زیادی داشت و در برابر سیاست استعمارگر پیر و ننگین انگلیس که برای نابودی اسلام بیش از ۴۰۰ سال است نقشه می‌کشند، نقش برجسته‌ای داشت.

رئیس شورای عالی مجمع اهل بیت با اشاره به اینکه این عالم بزرگ توانسته علما را حفظ کند و فعالیت‌های تبلیغی را ادامه دهد، گفت: در ایران به خاطر وجود علما تمام نقشه‌های انگلیس برملا شد و شیخ عبدالکریم حائری به عنوان رئیس حوزه علمیه مکتب اسلام توانست جایگاه مرجعیت را حفظ کند.

آیت الله اختری تاکید کرد: امام و علمای بزرگ معتقد بودند که مرجعیت باید قوی و مقتدر باشد و به همین سبب است که سیاست گذاران خارجی در گفته و طرح مسائل خود، مرجعیت و ولایت فقیه را از جایگاه مرجعیت مورد هدف قرار دادند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم غاصب علیه مردم مظلوم فلسطین گفت: مردم فلسطین انقلاب کردند و رژیم غاصب دیگر قادر نیست مانع آنها شود و بنا بر فرموده رهبر معظم انقلاب، آینده روشن است و پیروزی از آن فلسطین است.

رئیس شورای عالی مجمع اهل بیت عنوان کرد؛ اکنون مردم فلسطین نیاز به پشتیبانی، حمایت و امکانات دارند چرا که بمباران علاوه بر خسارت‌های انسانی، هزاران مصیبت نیز برای آنها ایجاد می‌کند که باید با تعامل و همدلی در اسرع وقت کمک‌های مادی و غیر مادی را به دست مردم فلسطین برسانیم و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

حجت الاسلام اختری افزود: اعلام حضور جوانان در جبهه‌های فلسطین ارزشمند است و این اقدام دشمنان را تهدید می‌کند و به رزمندگان جبهه مقاومت انگیزه می‌دهد.

وی گفت: اسرائیل آخرین نفس‌ها را می‌کشد و در اختیار قرار دادن تجهیزات و ناو آمریکا نیز نمی‌تواند اسرائیل را از این مهلکه نجات دهد.

رئیس شورای عالی مجمع اهل بیت تصریح کرد: اکنون آمریکا آشکارا از اسرائیل حمایت می‌کند و بسیاری از کشورها حمایت خود را از مردم فلسطین کردند که انتظار است که ملت بزرگ ایران نیز آمادگی خود را نسبت به حمایت از مردم فلسطین اعلام کند.

آیت الله اختری با اشاره به اینکه اکنون فلسطینان در عملیات‌های خود افتخار می‌آفرینند، گفت: قبل از این عملیات و در سال میلادی جدید قلم به دست‌های مزدور حدود ۳۷ کودک را به شهادت رساندند.

وی بیان کرد: امید است سایر اقشار به هر نحو ممکن از مردم فلسطین حمایت کنند و به وعده خدا اطمینان داشته باشند که پیروزی و پیروزی‌های بزرگ تحقق می‌یابد.

