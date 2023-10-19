به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی ظهر پنجشنبه در آئین گرامیداشت پیش کنگره حاج شیخ عبدالکریم حائری و سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم اظهار داشت: قم یک مکتب الهی است و آثار آن در جامعه قابل مشاهده است از این رو می‌توان گفت مکتب قم، اسلام ناب را ارائه کرد.



وی تاکید کرد: مکتب قم چند اثر ویژه در یکصد سال گذشته بر جای گذاشته است که یکی از آنها تشیع و ارتقای جایگاه شیعه به لحاظ استواری مبانی، معارف و علوم و اقدامات عظیم تاریخ اسلام است.



وی افزود: حاج شیخ عبدالکریم حائری، تحولات بسیاری را در حوزه‌های اجتماعی، خدماتی و تربیتی ایجاد کرده است و نخستین فردی است که مدیریت آموزشی را ساماندهی کرده است.



رئیس هیأت امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نوه شیخ عبدالکریم حائری گفت: با توجه به فرمایشات امام راحل، مرجعیت باید تخصصی شود و باید فقهای متخصص در علوم و فروع مختلف فقهی داشته باشیم که این مهم نظریه مکتب ۱۰۰ سال گذشته است اما متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

پور محمدی با بیان اینکه مکتب قم تحولات بین المللی را شکل داده است، افزود: داستان فلسطین داستان بزرگ جهان است و مسئله تسلط و سلطه جبهه استکبار در منطقه است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی به برکت مکتب قم تحولات بزرگ را در صحنه بین المللی ایجاد کرده است و همه ما برای رویدادی گرد هم آمده‌ایم که یاد آن تحول سیاسی، اجتماعی و بین المللی است.



رئیس هیأت امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی تاکید کرد: برگزاری اینگونه همایش و کنگره‌ها چراغ راه آینده است و چاپ ۲۱ کتاب از آثار پرورش یافتگان حوزه اقدامی است که باید به این مهم توجه ویژه‌تری شود.

مکتب آیت الله حائری جامعه تقویت شود



استاندار مرکزی نیز در این آئین گفت: آشنایی با سیر و سلوک بزرگانی مانند آیت الله حائری بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.

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فرزاد مخلص الائمه تاکید کرد: از حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در برخی آثار مکتوب به عنوان حائری سلطان آبادی به علت حضور در عراق عجم و سلطان آباد که نام قدیم اراک است یاد شده است.

وی گفت: در شرایط کنونی که صهیونیسم مسیحی در کنار صهیونیسم یهودی برای نبرد با اسلام قرار گرفته، مکتب شیخ عبدالکریم حائری باید در جامعه تقویت و فراگیر شود.