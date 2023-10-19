کرمانی ها منتظر ورود ریزگردها باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی کرمان، هشدار زرد مبنی بر وزش باد، گردو خاک و ورود ریزگرد به مناطق مختلف استان تا یکشنبه آینده صادر شده است.

همچنین علاوه بر وزش باد و گرد و خاک در بیشتر مناطق، ورود ریزگرد از غرب کشور و انتقال آن به این استان پیش‌بینی می‌شود.

براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، کاهش دید افقی، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در سطح استان کرمان بویژه نیمه غربی در پی این سامانه دور از انتظار نیست.

طبق این هشدار هواشناسی، پدیده گردو خاک به همراه ورود ریزگرد، نیمه غربی، شمال، شرق و جنوب استان کرمان را درگیر خواهد کرد.

همچنین اختلال در تردد راه‌های ارتباطی کرمان به استان‌های همجوار، احتمال سقوط اشیا به علت افزایش شدت وزش باد و احتمال تأخیر در پروازها در پی پدیده گردو خاک در این استان دور از انتظار نیست.