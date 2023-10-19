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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

در جلسه شورای اداری قم مطرح شد؛

انتقاد استاندار قم از عدم توجه لازم برخی مدیران به ارباب رجوعان

انتقاد استاندار قم از عدم توجه لازم برخی مدیران به ارباب رجوعان

قم- استاندار قم اظهار داشت: توجه برخی از مدیران به ارباب رجوعان در دستگاه ها ضعیف است که این امر در ارزیابی ها ملاک عمل قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری در جلسه شورای اداری استان قم که عصر پنجشنبه در تالار کرامت استانداری قم برگزار شد با محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس بیان داشت: متاسفانه فلسطینی ها با قومی درگیر هستند که به هیچ قانونی اعتنا نمی کنند و امروز شاهد حمله آنان به بیمارستان ها هستیم و امید است وعده ای که رهبر معظم انقلاب در خصوص حیات این رژیم دادند زودتر از موعد محقق شود و شاهد محو شدن آنان از صحنه روزگار باشیم‌.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل بیان داشت: باید نیروهای توانمند را در این مسئولیت در ادارات گذاشت و موضوع پدافند غیر عامل بسیار مهم است و باید توجه ویژه ای به این حوزه داشت.

وی افزود: باید از حوادث و تهدیدات پیشگیری کرد که در این صورت هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت.

استاندار قم بیان داشت: امروز باید هر لحظه آماده حوادث گوناگون بود و مدیران باید به اهمیت کار پدافند غیرعامل توجه ویژه‌ای داشته باشند. ر

وی ابراز داشت: هر اقدامی در استان قم باید یا فرهنگی باشد و یا پیوست فرهنگی داشته باشد و در بخش پدافند غیر عامل نیز باید این موضوع مورد توجه باشد.

آقامیری در خصوص تجمع پیگیری مشکل برخی از کارکنان استانداری قم نیز بیان داشت: مشکلی که پدید آمد مربوط به دوره مدیریت دولت قبل بوده و تلاش می شود این موضوع با همکاری دستگاه قضایی حل و فصل شود که البته گلایه ای از همکارانمان هم داریم که در این زمینه عجله کردند.

وی عنوان داشت: در خصوص کمبود معلمان در استان قم نیز تلاش شده تا این مشکل حل شود که البته این معضل کشوری بوده است و باید برنامه ریزی لازم برای جبران عقب ماندگی ها جهت تامین معلمان در سطح ملی صورت گیرد.

استاندار قم عنوان داشت: توجه برخی از مدیران به ارباب رجوعان در دستگاه ها ضعیف است که این امر در ارزیابی ها ملاک عمل قرار می گیرد.

کد مطلب 5916322

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
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      لطفاً جون مردم رو در خطر نندازین هوا خیلی آلوده هست چرا درک نمیکنید هواشناسی میگه هوا آلودس استاندار میگه آلوده نیست با جون مردم بازی نکنید

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