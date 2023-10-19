آبشار طالون پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحمتی، با اشاره به اینکه این پویش با هدف فرهنگ‌سازی و زیبایی محیط زیست شهری و طبیعی تهران تا کنون در حوزه‌های سد ماملو، رودخانه کن و طالون برگزار شده است، گفت: در این مراسم که با مشارکت تربیت‌بدنی استان تهران ترتیب داده شده بود، با استقبال و همراهی بیش از ۵۰ نفر از ورزشکاران رشته اتومبیل رانی استان تهران، محیط بانان، دهیاری و شورای اسلامی و جوامع محلی روستای طالون مسیرهای مملو از زباله‌های رها شده پاکسازی شد.

وی ضمن تاکید مجدد بر حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی به موضوع پویش مردمی تهران بدون زباله اشاره کرد و ادامه داد: از کلیه مراکز، ارگان‌ها و سازمانهای دولتی و خصوصی و شهروندان درخواست می‌شود تا علاوه بر همکاری در صیانت از محیط زیست در حفظ طبیعت و پاکیزه نگه داشت آن مشارکت داشته باشند.

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با بیان اینکه زباله‌های رها شده در طبیعت و بویژه حاشیه رودخانه‌ها علاوه بر تأثیر منفی بر زیبایی منظر باعث آلودگی منابع آبی و خاک می‌شود، خاطر نشان کرد: در مسیر رودخانه‌ها پراکنش زباله علاوه بر این آلودگی‌ها موجب آبگرفتگی در فصل بارش و طغیان رودخانه‌ها نیز خواهد شد.