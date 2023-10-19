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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۰

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران:

آبشار طالون پاکسازی شد

آبشار طالون پاکسازی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت: روز پنجشنبه حاشیه آبشار رودخانه طالون در منطقه کن از وجود زباله‌های رهاشده در طبیعت پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحمتی، با اشاره به اینکه این پویش با هدف فرهنگ‌سازی و زیبایی محیط زیست شهری و طبیعی تهران تا کنون در حوزه‌های سد ماملو، رودخانه کن و طالون برگزار شده است، گفت: در این مراسم که با مشارکت تربیت‌بدنی استان تهران ترتیب داده شده بود، با استقبال و همراهی بیش از ۵۰ نفر از ورزشکاران رشته اتومبیل رانی استان تهران، محیط بانان، دهیاری و شورای اسلامی و جوامع محلی روستای طالون مسیرهای مملو از زباله‌های رها شده پاکسازی شد.

وی ضمن تاکید مجدد بر حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی به موضوع پویش مردمی تهران بدون زباله اشاره کرد و ادامه داد: از کلیه مراکز، ارگان‌ها و سازمانهای دولتی و خصوصی و شهروندان درخواست می‌شود تا علاوه بر همکاری در صیانت از محیط زیست در حفظ طبیعت و پاکیزه نگه داشت آن مشارکت داشته باشند.

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با بیان اینکه زباله‌های رها شده در طبیعت و بویژه حاشیه رودخانه‌ها علاوه بر تأثیر منفی بر زیبایی منظر باعث آلودگی منابع آبی و خاک می‌شود، خاطر نشان کرد: در مسیر رودخانه‌ها پراکنش زباله علاوه بر این آلودگی‌ها موجب آبگرفتگی در فصل بارش و طغیان رودخانه‌ها نیز خواهد شد.

کد مطلب 5916333
علی قدمی

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