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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲

نماینده قم در مجلس:

مشکلات و مراجعات مردمی در حوزه بهداشت و درمان قم زیاد است

مشکلات و مراجعات مردمی در حوزه بهداشت و درمان قم زیاد است

قم- نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مراجعات مردمی و مشکلات در حوزه بهداشت و درمان قم زیاد شده و باید فکری اساسی برای آن انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه شورای اداری استان قم که عصر پنجشنبه در تالار کرامت استانداری قم برگزار شد با اشاره به حوادث غزه اظهار داشت: این اقدامات و جنایات رژیم اشغالگر قدس ناشی از موضع ضعف است و حامیان این کشور نیز کاری از دستشان بر نمی آید.

نماینده قم در خانه ملت گفت: عملیات طوفان الاقصی حساب شده بوده و برای ادامه کار نیز نقش و برنامه دارند.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته پدافند غیرعامل ابراز داشت: هر چقدر جلوتر می رویم نقش پدافند غیرعامل روشن تر می شود و در مجلس نیز اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

امیرآبادی ابراز داشت: در بودجه های سنواتی دستگاه ها باید بودجه به امر پدافند غیرعامل اختصاص یابد و با توجه به نقشه های دشمنان در آسیب زدن به زیرساخت ها توجه به این حوزه ضرورت دارد.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: تا زمانی که ملت ایران بر اصول خود پافشاری می کنند دشمنان از دشمنی خود دست نخواهند کشید که داشتن پدافند غیر عامل در این عرصه مهم است.

امیرآبادی گفت: مراجعات مردمی و مشکلات در حوزه بهداشت و درمان قم زیاد شده است و باید فکری اساسی برای آن انجام داد.

وی با بیان اینکه کمبود معلم در قم هم اعتراضاتی پدید آمده افزود: در زمینه مصاحبه آموزگاران نیز اعتراضاتی به ما می رسد.

امیرآبادی عنوان داشت: با توجه به تجمعات هفته قبل در قم انتظار می رود موارد رسیدگی شود و این مشکلات حل شود تا این تجمعات تکرار نشوند.

کد مطلب 5916348

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