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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۱

رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان عنوان کرد؛

کشت گندم در ۳۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان

کشت گندم در ۳۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان

گرگان- رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: امسال در ۳۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان گندم کشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزعلی، ظهر پنجشنبه در مراسم آئین متمرکز کشت پاییزه اظهار کرد: امسال در ۳۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان گندم کشت می‌شود.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می‌شود امسال ۷۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان کلزا، ۷۰ هزار هکتار محصول جو و هزار و ۲۵۰ هکتار هم محصول کلرنگ کشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان از اجرای برنامه جهش تولید در ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در دیم زارهای استان خبر داد و گفت: سعی داریم با اجرای فناوری‌های دانش بنیان بتوانیم اتفاقات مهمی را در استان رقم بزنیم.

وی یادآور شد: سال گذشته علی رغم خشکسالی‌های شدیدی که در استان داشتیم پیش بینی شد ۴۰۰ هزار تن گندم برداشت شود اما این رقم به ۷۵۰ هزار تن رسید.

کد مطلب 5916357

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