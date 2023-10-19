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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

کادر درمان خراسان شمالی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

کادر درمان خراسان شمالی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

بجنورد- کادر درمان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در راستای محکومیت جنایات رژیم غاصب و بمباران بیمارستان المعمدانی غزه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان و کادر بهداشت و درمان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تمام شهرستان‌های تحت پوشش روز پنج شنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله و تعرض به بیمارستان المعمدانی غزه که منجر به شهید و مجروح شدن تعداد زیادی افراد غیرنظامی و زنان و کودکان مظلوم و همچنین به شهادت رسیدن بیماران و کادر درمان بیمارستان غزه شد را با تجمع اعتراضی خود محکوم کردند.

این تجمع در بیمارستان‌هایی از جمله بنت الهدی بجنورد، امام رضا بجنورد، فاروج، شیروان، جاجرم و… انجام شد.

کد مطلب 5916414

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