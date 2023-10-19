کادر درمان خراسان شمالی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان و کادر بهداشت و درمان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تمام شهرستان‌های تحت پوشش روز پنج شنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله و تعرض به بیمارستان المعمدانی غزه که منجر به شهید و مجروح شدن تعداد زیادی افراد غیرنظامی و زنان و کودکان مظلوم و همچنین به شهادت رسیدن بیماران و کادر درمان بیمارستان غزه شد را با تجمع اعتراضی خود محکوم کردند.

این تجمع در بیمارستان‌هایی از جمله بنت الهدی بجنورد، امام رضا بجنورد، فاروج، شیروان، جاجرم و… انجام شد.