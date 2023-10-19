به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پس از دیدار با پرسپولیس اظهار داشت: از هیات فوتبال و مسئولان استان قزوین بابت میزبانی خوبی که از ما داشتند، تشکر میکنم. بازی خوبی را شاهد بودیم و کادرفنی هر دو تیم از عملکرد بازیکنان رضایت داشتند.
او ادامه داد: پرسپولیس در چندین دوره اخیر لیگ برتر عنوان قهرمانی را از آن خود کرده است و مطمئناً مصاف با آنها برای هر تیمی سخت خواهد بود. در ترکیب خود چند بازیکن زیر ۲۰ سال استفاده کردیم و کسانی که بازی را مشاهده کردند، متوجه عملکرد خوب بازیکنان ما بودهاند. میتوانم بگویم تا پایان لیگ کسی به اندازه ما نمیتواند مقابل پرسپولیس موقعیت گلزنی ایجاد کند.
سرمربی تیم فوتبال پیکان تصریح کرد: در این بازی چندین موقعیت ۱۰۰ درصدی برای گلزنی داشتیم که فقط از یکی از آنها استفاده کردیم. اگر کمی دقت به خرج میدادیم نتیجه برعکس رخ میداد. کسانی که مرا می شناسند میدانند که من فوتبال تماشاگرپسند دوست دارم و به دنبال بازی دفاعی مقابل تیمهای بزرگ نیستم.
او افزود: قطعاً بازیکنان جوان ما از این بازی درسهای زیادی میگیرند که در آینده برای آنها مثمر ثمر خواهد بود. فلسفه باشگاه پیکان جوان سازی است و هرساله این کار را مدیران انجام میدهند. هدف ما در این فصل، ماندن در لیگ برتر است. تیمهای بزرگ مثل پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور از منابع مالی خوبی برخوردار هستند اما زحمات بازیکن سازی روی دوش باشگاههایی مانند پیکان است که این بازیکنان خوب را تحویل این تیمها میدهد. دوست دارم همین روند را ادامه دهیم و بازیکنانی که در این فوتبال به حق خود نمی رسند، خودشان را نشان دهند.
سرمربی پیکان در خصوص انتخاب ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برای میزبانی از این دیدار گفت: ما در حرف میزبان این بازی بودیم و در واقع مهمان بودیم. ما شب قبل از بازی تازه میخواستیم هتل رزرو کنیم اما پرسپولیسیها از قبل میدانستند که بازی در قزوین برگزار میشود و زودتر کارهای خود را انجام داده بودند. برخی موارد را ما دیدیم، اما دوستان فکر نکنند که قدرت دارند. امیدوارم حق تیمهایی مانند پیکان خورده نشود.
