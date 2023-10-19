انتقاد گل محمدی از فدراسیون فوتبال/یک‌ عذرخواهی ساده هم نشد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از پیروزی سه بر یک پرسپولیس مقابل پیکان تهران در نشست خبری گفت: بازیکنان ما امروز نشان دادند که کیفیت خوبی دارند و به آنها و هواداران تبریک می گویم. باید از میزبانی هیأت فوتبال قزوین و همه مسئولانی که برای این بازی زحمت کشیدند، تشکر کنم.

سرمربی پرسپولیس افزود: هواداران با حضورشان شور خاصی به این دیدار دادند. بازی راحتی نبود. نیمه اول را خوب شروع کردیم و به گل هم رسیدیم. در ادامه پیکان خوب کار کرد و دو، سه موقعیت خوب هم خلق کرد. می‌توانستند نیمه اول را برنده از بازی خارج شوند.

او درباره شیوه بازی پیکان در این دیدار تاکید کرد: پیکان تیم شایسته‌ای است و من این تیم را باکیفیت دیدم اما اسیر تجربه بازیکنان ما شد. توانستیم در نیمه دوم تسلط خوبی روی بازی داشته باشیم و حوصله خوبی برای حمله به خرج دادیم. در فشار حملات، حریف را دچار اشتباه کردیم و توانستیم به گل برسیم.

او درباره شرایط بازیکنان پرسپولیس افزود: بازیکنان ما امروز نشان دادند که کیفیت خوبی دارند و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. بازیکنانم شایسته تقدیر هستند و خوشحالم از اینکه باعث افتخار هواداران می‌شوند. خوشحالم که سه امتیاز را کسب کردیم و به هدفمان رسیدیم.

سرمربی سرخپوشان پایتخت درباره برگزاری بازی تیمش ۴۸ ساعت بعد از بازی با پیکان یادآور شد: ابتدا از اتفاقی که برای مرتضی پورعلی‌گنجی افتاد واقعاً متأسف هستیم. این پیروزی را به مرتضی پورعلی‌گنجی، یاسین سلمانی، دو بازیکن جوان‌مان یعنی علیرضا خدادادی و علیرضا عنایت که به تازگی عمل کرده‌اند، تقدیم می‌کنیم.

وی در این رابطه ادامه داد: مصدومیت پورعلی‌گنجی شوک خیلی بدی برای همه ما بود و هنوز آن را باور نداریم. اما متأسفانه حتی یک عذرخواهی و دلجویی کوچک از فدراسیون ندیدیم. او به دلیل بازی کردن برای تیم ملی کشورمان دچار چنین اتفاقی شده اما متأسفانه ساده از این قضیه گذشتند و حتی یک عذرخواهی کوچک از پرسپولیس نکردند.

گل محمدی تاکید کرد: امروز هم میلاد سورگی ۹۰ دقیقه بازی کرد. موضوع مشخص این است که وظایف همه بازیکنان در زمین معلوم است. قالبی در تیم ما تعریف شده و هرکس وارد این قالب کاری می‌شود می‌داند که باید چه کند. بازی سختی برای جوانان ما بود و امیدوار هستیم به جز دو نفر، سایر بازیکنان مصدوم نیز به زودی برسند. شرایط سخت است اما همه یک تیم هستیم و یک هدف داریم. برای رسیدن به این هدف باید بجنگیم و تلاش کنیم کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. اما امیدوارم به این تیم اهمیت داده شود.