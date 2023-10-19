حسین خوئینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز پنجشنبه گزارشی مبنی بر مفقود شدن مرد ۵۴ ساله‌ای در حوالی روستای اوان منطقه رودبار الموت شرقی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان، اعلام شد.

وی افزود: با هماهنگی مقامات قضائی و با توجه به ارزیابی‌های اولیه و اعلام نقطه‌ای که آخرین بار فرد مفقود شده در آن منطقه دیده شده بود، بلافاصله ۲ تیم عملیاتی دفتر نمایندگی جمعیت هلال احمر رودبار الموت شرقی جهت جست‌وجو فرد مفقوده شده به محل حادثه اعزام شدند.

خوئینی ادامه داد: نجاتگران پس از حدود ۵ ساعت جستجوی منطقه با کمک مردم محلی، با کمال تأسف جسد فرد مفقود شده را در باغات منطقه اوان پیدا و به نیروی انتظامی تحویل دادند.