آغاز طرح ملی «نذر خدمت» از نیمه آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی گفت: یکی از اهداف و طرح‌های مشترک جمعیت هلال‌احمر، کمک به رفع یا کاهش بحران بی آبی و تنش کم آبی در مناطق متأثر از تغییرات اقلیمی و خشکسالی است که در ۵ سال گذشته در قالب طرح ملی نذر آب نمود عینی پیدا کرد.

وی با اشاره به افزوده شدن ابعاد دیگری از خدمات داوطلبانه و بشردوستانه به طرح نذر آب در سال جاری، تصریح کرد: امسال از نیمه آبان ماه عملیات اجرایی طرح ارتقا یافته نذر آب یعنی «نذر خدمت» را آغاز می‌کنیم.

سلیمی، واژه «خدمت» را در این طرح مخفف «خادمان داوطلب مردمی برای توانمندسازی» بیان و اضافه کرد: در طرح امسال توانمندسازی پایدار روستاها و مناطق محروم جامعه هدف و ارائه خدمات ماندگار و اثرگذار در حوزه‌های آب، آموزش، اشتغال، بهداشت، سلامت و معیشت، در دستور کار داوطلبان، خیرین و حامیان جمعیت هلال احمر قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان داوطلبان با تشریح سابقه طرح نذر آب و آغاز آن از سیستان و بلوچستان در سال اول و توسعه جامعه هدف طرح در سال‌های بعد به استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان، گفت: در سال گذشته، تمامی استان‌های کشور از انتفاع خدمات طرح نذر آب ۵ بهره‌مند شدند و امسال نیز گستره طرح نذر خدمت سراسر کشور با تاکید بر مناطق و استان‌های محروم‌تر خواهد بود.