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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

با حضور معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور؛

بوستان «شهربانو» وکیل‌آباد مشهد به بهره‌برداری رسید

بوستان «شهربانو» وکیل‌آباد مشهد به بهره‌برداری رسید

مشهد- بوستان «شهربانو» وکیل‌آباد مشهد با حضور معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور و جمعی از مسئولین استان خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه مراسم افتتاح بوستان شهربانو وکیل آباد و ۲۷ پروژه شهری منطقه ۹ شهرداری مشهد در حوزه‌های فضای سبز، عمرانی و زود بازده با حضور معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور، استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و همچنین جمعی از مدیران استانی و شهری برگزار شد.

در بخشی از این مراسم تفاهم نامه‌ای بین شهرداری و معاونت امور بانوان و خانواده رییس جمهور منعقد شد و این بوستان به صورت رسمی برای استفاده از بانوان در دسترس قرار گرفت.

بوستان شهربانو با مساحت ۷ هکتاری، شرایط منحصربه‌فردی دارد و فضایی نوین و مناسب در اختیار بانوان مشهدالرضا (ع) قرار خواهد داد.

کد مطلب 5916682

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی است بوستان جدید اگر امکان دارد پیاده رو ها راهم جدا سازی نمایید که اینقد زنهای بی حجاب را نبینیم

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