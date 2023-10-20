به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه مراسم افتتاح بوستان شهربانو وکیل آباد و ۲۷ پروژه شهری منطقه ۹ شهرداری مشهد در حوزه‌های فضای سبز، عمرانی و زود بازده با حضور معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور، استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و همچنین جمعی از مدیران استانی و شهری برگزار شد.

در بخشی از این مراسم تفاهم نامه‌ای بین شهرداری و معاونت امور بانوان و خانواده رییس جمهور منعقد شد و این بوستان به صورت رسمی برای استفاده از بانوان در دسترس قرار گرفت.

بوستان شهربانو با مساحت ۷ هکتاری، شرایط منحصربه‌فردی دارد و فضایی نوین و مناسب در اختیار بانوان مشهدالرضا (ع) قرار خواهد داد.

