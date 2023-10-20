نماینده سپاهان به عیادت بازیکن پرسپولیس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه سپاهان، نماینده باشگاه بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی و اصول حرفه‌ای باشگاه سپاهان از یاسین سلمانی بازیکن سابق تیم فوتبال و آکادمی سپاهان که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، عیادت نمود.

یاسین سلمانی از سال ۱۳۹۳ به آکادمی فوتبال سپاهان پیوست و پس از ده سال حضور موفق در آکادمی و تیم فوتبال سپاهان، از این باشگاه جدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که سلمانی در ابتدای فصل به پرسپولیس پیوست و در جریان دیدار سرخپوشان مقابل گل گهر سیرجان دچار پارگی رباط صلیبی شد و روز گذشته زیر تیغ جراحی رفت.