به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم سلامت نژاد ظهر امروز جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه با گلایه نسبت به کیفیت آب شرب ماهشهر اظهار کرد: این موضوع را از مسئولان شهری پیگیری کردیم که در پاسخ اعلام کردند این آب که از طریق تأسیسات آب جنوب شرق به شهرستان منتقل میشود، کیفیت ندارد.
وی ادامه داد: از مسئولان آب جنوب شرق این موضوع را پیگیری کردیم که در پاسخ اعلام کردند ما به شهرستان آب خام تحویل میدهیم و شهرستان باید تصفیه خانه داشته باشد و آب را تصفیه کند.
امام جمعه ماهشهر افزود: به هر دلیل، در این مسیر مشکل پیش آمده و مردم ماهشهر نسبت به طهارت و مصرف آب، شک شرعی کردهاند که از مسئولان آبفای خوزستان و این شهرستان خواهش دارم این مسئله را به طور جد پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: کیفیت آب شرب ماهشهر در شأن مردم این شهرستان نیست و این مساله جدی باید هر چه سریعتر حل شود.
امام جمعه ماهشهر در فراز دیگری از خطبههای این هفته نماز جمعه این شهر به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اشاره و تصریح کرد: جنایات بی سابقه و حمله وحشیانه ارتش تروریست رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه که در پی سلسله جنایات این رژیم ضد انسانی رقم خورده، دلهای انسانها را آزرده و خشم جهانی نسبت به این رژیم منحوس بروز کرده است.
حجتالاسلام سلامت نژاد بیان کرد: تردیدی نیست که این جنایت فوق تصور با برنامهریزی قبلی و با چراغ سبز آمریکای جنایتکار و حامیان اروپایی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است.
خطیب جمعه ماهشهر تاکید کرد: ورود مقامات آمریکایی، انگلیسی و اروپایی به فلسطین اشغالی و حضور رئیس جمهور دولت تروریست آمریکا در کنار دولت کودککش صهیونیست، به فرموده رهبر معظم انقلاب نشانه روشنی از هدایت میدانی این جنایت توسط آمریکاییها با صحنه گردانی صهیونیستهاست که مستقیماً زنان و کودکان را هدف قرار داده است.
سلامت نژاد گفت: اما بعد از ماجرای بیمارستان المعمدانی غزه، جای ظالم و مظلوم برای همه به روشنی و وضوح عیان شد.
وی ادامه داد: مواجه ضعیف و منفعلانه سران و دولتهای اسلامی و تأخیر سوال برانگیز این کشورها در تشکیل اجلاس سازمان همکاریهای اسلامی و اکتفا کردن به بیانیههای کم خاصیت و کم اثر، موجب جرأت و جسارت دشمن صهیونیستی شد اما حزبالله در بیانیه خود از مسلمانان، خواستار حضور و حمایت آنها از مردم فلسطین شد.
وی گفت: در این ایام جای حاج قاسم سلیمانی خالی است که ببیند محور مقاومت آنقدر قوی شده که دشمن را به زانو درآورده است و دشمن میخواهد با کشتار زنان، کودکان و مردم بی دفاع، شکست خود را ترمیم کند ولی به قول مقام معظم رهبری این شکست غیرقابل ترمیم است.
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