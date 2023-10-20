مکان ورزشی اختصاصی بانوان در آبادان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی پیش از ظهر امروز جمعه در آئین بهره‌برداری زمین چمن مصنوعی مرحوم نکویی که با حضور پیشکسوتان فوتبال آبادان برگزار شد، اظهار کرد: این زمین با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار با پیش بینی سکوی تماشاگران در ضلع غربی و رختکن به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه در شهرستان آبادان از نظر زمین تاکنون به حداقل‌ها نرسیده‌ایم، افزود: احداث زمین‌های ورزشی در فضای شهری، مدارس و روستاها را با جدیت دنبال کردیم که شطیط، منیوحی، چوئبده و… بخشی از آنها است.

نماینده مردم آبادان در مجلس توضیح داد: دو اقدام ورزشی را با جدیت برای بانوان پیگیری کردیم؛ احداث مجموعه ورزشی برای بانوان و زمین فوتبال برای آقایان از مهم‌ترین اقدامات در حوزه ورزش بود که مورد پیگیری قرار گرفت.

مولوی ادامه داد: در زمین فعلی (مرحوم نکویی) بهترین بازیکنان فوتبال آبادان بازی می‌کردند و اکنون تحویل کانون پیشکسوتان فوتبال آبادان شد و خود آنها برای رده‌های مختلف سنی برنامه‌ریزی می‌کنند که تا در روزهای آینده قابل استفاده است و به دنبال جانمایی تأسیسات جانبی هستیم.

وی با اشاره به احداث اولین مجموعه ورزشی اختصاصی بانوان در آبادان، عنوان کرد: این مجموعه ورزشی با ظرفیت سه هزار ورزشکار در بین شهرهای آبادان و خرمشهر احداث می‌شود که طراحی اولیه آن به اتمام رسید و اعتبار اولیه تأمین شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: هیچ مکان ورزشی اختصاصی ویژه بانوان در این منطقه نداریم. سانس داده می‌شود ولی سالن اختصاصی وجود ندارد.

مولوی با بیان اینکه توسعه زمین‌های ورزش مدارس شهرستان آبادان در حال پیگیری است، اظهار کرد: از هفته جاری مدرسه شهید احمدی روشن در حال بتن‌ریزی زمین ورزشی است و حتی دانش آموزان منطقه سلیچ از آن استفاده خواهند کرد.

وی، نبود استادیوم مناسب را یک ضعف دانست و بیان کرد: شهر آبادان نیاز به یک استادیوم فوتبال با شاخص‌های بین‌المللی دارد و باید بپذیریم که در این خصوص به صورت مطلوب عمل نشده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به هفته فرهنگی منطقه آزاد اروند و کشور عمان، افزود: دیداری با سفیر عمان داشتم و مذاکراتی در زمینه‌های مختلف از جمله موضوعات فرهنگی و ورزشی مطرح شد.

مولوی ادامه داد: بعد این دیدار مکاتبات از طریق وزارت امور خارجه انجام شد که یکی از آنها برگزاری هفته فرهنگی منطقه آزاد اروند و کشور عمان بود که طرف عمانی از پیشنهادم استقبال کرد.

کمک به توسعه ورزش آبادان

معاون اداره ورزش و جوانان آبادان در این آئین اظهار کرد: زمین چمن مصنوعی مرحوم نکویی به مساحت تقریبی هفت هزار متر مربع است.

بهمن هندیجان افزود: به طور حتم با بهره‌برداری این زمین چمن مصنوعی، سرانه ورزش در شهرستان آبادان افزایش می‌یابد.

وی توضیح داد: تجهیزات و زیرساخت‌هایی که قرار است برای این زمین در نظر گرفته شود شامل رختکن، سرویس‌های بهداشتی است و یک ضلع آن دارای سکو برای تماشاگران قرار خواهد گرفت.