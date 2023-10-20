هندسه وجودی یک نظام برپایه اقتدار نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر جمعه در دیدار رئیس سازمان قضایی کشور با گرامیداشت حرکت بزرگ اسلامی و تحول نوین در عرصه مقاومت و محکوم کردن جنایات بیشرمانه از ناحیه صهیونیسم بینالملل و حامیان آنها اظهار داشت: نیروهای مسلح در هر نظام پایهها و مایههای اقتدار هستند به طوری که در داخل مایه آرامش و زمینه ساز پیشرفت و در جغرافیای فراملی موجب اقتدار هستند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: به میزان توانمندی در عرصههای مختلف دفاعی و نظامی، درجات اقتدار یک نظام افزون میشود و ضعف در این عرصه موجب تضعیف آن نظام است و این قاعدهای است که همه متفکرین عرصه مدیریت یک نظام قائل به آن هستند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: هندسه وجودی یک نظام بر پایه اقتدار دفاعی است به همین جهت توانمندی در حوزههای مختلف نرمافزار، سختافزار، صف، ستاد، تجهیزات و قدرت بالای عملیات میدانی و فوق روز بودن طراحی و توانمندی درجه اقتدار ملی و فراملی را به ویژه در شرایط کنونی که بخش عظیمی از حوزه اقتصاد و مدیریت سیاسی مترتب بر اقتدار نظامی است، افزون میکند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مؤلفه قدرت از سه جهت، دشمنان خارجی، نیروهای مزدور داخلی و نیروهای درون مجموعه مورد تعرض قرار میگیرد تصریح کرد: بحث صیانت از نیروهای مسلح موضوعی بسیار جدی بوده و سازمان قضایی نیروهای مسلح و حوزه امنیت یکی از مهمترین ارکان صیانت و سلامت نیروهای مسلح است.
آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: به لطف تلاشهای شما در هر سه مورد بسیار خوب عمل شده، هم در حجم تخلفات، نوع تخلفات که غیر امنیتی است و هم برنامهای که این سازمان در عرصه پیشگیری و آموزش قواعد و قوانین دارد بسیار کمک کننده بوده است.
وی با تاکید بر اینکه تخلف در این سیستم آن را از حرکت باز میدارد عنوان کرد: گاهی یک فرد متوجه نیست که حتی یک کار کوچک ممکن است بزرگ بوده و ارکان اقتدار نظام را دچار مشکل کند و این مشکلات، تأثیر زیادی بر حوزه قدرت میگذارد لذا حوزه پیشگیری، آموزش و توجه دادن به رصدها فوق العاده مهم است که یکی شخص در نیروهای مسلح مطلع باشد و بداند که جرمش چقدر میتواند آثار تخریبی داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: تا زمانی که یک مجموعه، مجموعهای انسانی است قطعاً ضریب خطا بر آن مفروض است بنابراین هر قدر کار فرهنگی شود پایههای ایمان و تقوا قوی شده، ایمان شغلی در کنار ایمان به خدا بالا میرود و ضریب جرایم به شدت پایین میآید.
امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: افتخار ما زمانی خواهد بود که ورودی سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور کم شود و این کار جامعی است که همه حوزهها از جمله عقیدتی سیاسی، فضای فرهنگی کشور، حوزه مدیریت فرماندهی و حفاظت اطلاعات باید دست به دست هم دهند تا این مهم محقق شود.
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