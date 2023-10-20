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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۳

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان:

تلاش ما دوری از حواشی کاذب برای بازی فردا با ذوب آهن است

تلاش ما دوری از حواشی کاذب برای بازی فردا با ذوب آهن است

اصفهان - مربی تیم فوتبال مس رفسنجان پیش از دیدار با تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: حساسیت خاص این مسابقه برای هر دو تیم اجتناب ناپذیر است و تلاش ما دوری از حواشی کاذب برای بازی فردا است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سرآسیایی شامگاه جمعه د ر نشست خبری پیش از مصاف تیم‌های ذوب آهن اصفهان و مس رفسنجان با اظهار هم دردی با مردم فلسطین اظهار داشت: ذوب آهن تیم ریشه داری است که با هدایت ربیعی و جذب بازیکنان شاخص شرایط خوبی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تحلیل کاملی از تیم ذوب‌آهن داریم و طبق شناختی که پیش آمده ما در هفته‌های گذشته تمرینات خوبی پشت داشتیم.

سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه توانستیم به یک تکامل خوبی به لحاظ تاکتیکی برسیم تا آنچه مورد توجه ساکت الهامی بوده را در زمین پیاده کنیم. امیدواریم با تمرکز کامل و دوری از هیجانات کاذب بتوانیم نتیجه خوبی در بازی فردا کسب کنیم.

وی بیان کرد: فوتبالی که الهامی مد نظر دارد یک فوتبال هجومی است و طبق همین موضوع ما هم برنامه‌هایی برای استفاده از مهاجمان خوب تیم‌مان داریم.

سرآسیایی گفت: به طور قطع بازی کردن برابر ربیعی حساسیت خودش را دارد. برنامه ما دوری از هیجانات اینگونه است؛ انگیزه‌های خاص این مسابقه برای دو تیم اجتناب ناپذیر است و ما باید در مدار تمرکز بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

ربیعی صریح کرد: در شرایط فعلی و برای بازی فردا محروم یا مصدومی نداریم.

کد مطلب 5917039

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