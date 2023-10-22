بهترین استقلال مقابل پرسپولیس/ دومین تقابل با نماینده تاجیکستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان سه شنبه هفته جاری در حالی برگزار می‌شود که دو تیم در بازی‌های قبلی خود در لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ آسیا روند پرفراز و نشیبی داشته‌اند و برای افزایش شانس صعود خود باید دنبال امتیاز در ورزشگاه آزادی باشند.

استقلال دوشنبه در لیگ عالی!

تیم فوتبال استقلال دوشنبه در لیگ تاجیکستان حضور دارد. این لیگ در دو مرحله برگزار می‌شود. در مرحله اول ابتدا تیم‌ها در قالب یک گروه ۱۰ تیمی به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می‌روند. ۵ تیم اول به گروه قهرمانی راه پیدا می‌کنند و ۵ تیم انتهایی هم به گروه سقوط می‌روند. این مرحله از مسابقات هم به صورت یک لیگ پنج تیمی انجام می‌شود. مرحله اول این لیگ که فصل عادی نامیده می‌شود به پایان رسیده است و مسابقات اکنون در مرحله دوم جریان دارد.

این تیم در مرحله نخست با ۱۲ برد، ۴ مساوی و ۲ باخت و کسب ۴۰ امتیاز، ۴۲ گل زده و ۸ گل خورده صدرنشین شد. در مرحله قهرمانی هم در هفته اول با قرعه استراحت روبرو شد. بازی هفته دوم این تیم به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاد و در هفته سوم باید دوم آذر به مصاف «اف سی کوکتوش» برود.

شگفتی نیمه کاره در لیگ قهرمانان آسیا

استقلال تاجیکستان در بازی نخست لیگ قهرمانان آسیا در یک بازی خانگی تیم پر ستاره الدحیل را با نتیجه تساوی بدون گل متوقف کرد و یک شگفتی رقم زد.

این تیم تاجیکستانی در بازی دوم میهمان النصر عربستان و یاران کریستیانو رونالدو بود. استقلال در ابتدای این مسابقه هم شگفتی ساز ظاهر شد اما تجربه ستارگان تیم النصر مانع از خلق نتیجه‌ای دور از تصور شد. آنها در عین ناباوری در دقیقه ۴۴ از النصر پیش افتادند. اما با گل دقیقه ۶۶ کریستیانو رونالدو و دو گل تالیسکا این تیم نهایتاً بازی را با نتیجه ۳ بر یک به حریف عربستانی واگذار کرد.

اکنون تیم استقلال تاجیکستان باید در هفته سوم لیگ قهرمانان در خارج از خانه میهمان پرسپولیس باشد. حال باید دید شاگردان یحیی گل‌محمدی در حضور تماشاگران خود چگونه مقابل این تیم به میدان خواهند رفت و با چه نتیجه‌ای بازی را به پایان می‌رسانند. استقلال نشان داده است تیم بسیار زهردار و خطرناکی است و می‌تواند از هر غفلت یا اشتباهی به بهترین شکل استفاده کند. این نخستین بازی تیم پرسپولیس در لیگ قهرمانان امسال در حضور تماشاگران است.

آخرین بازی پرسپولیس و استقلال

تیم فوتبال پرسپولیس یک بار در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در سال ۱۴۰۰ میهمان این تیم تاجیکستانی بود که موفق شد در آن مسابقه با نتیجه یک بر صفر و با گل مهدی ترابی پیروز شود و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

پرسپولیس در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب النصر شد و در دومین بازی موفق شد الدحیل را در دوحه با یک گل شکست دهد. در دیگر مسابقه این گروه هم دوم آبان النصر عربستان از ساعت ۲۱:۳۰ میزبان الدحیل قطر است.

در جدول رده بندی گروه E، تیم النصر با ۶ امتیاز صدرنشین است. پرسپولیس با ۳ امتیاز دوم است و تیم‌های الدحیل و استقلال هم با یک امتیاز در انتهای جدول قرار دارند.