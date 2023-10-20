معضل کشتار غیرمجاز دام در شهرهای لرستان

مصطفی زبردست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صادرات یک میلیون و ۱۴۱ هزار کیلوگرم پای مرغ از لرستان طی امسال اظهار داشت: این میزان به طور عمده به کشورهای جنوب شرق آسیا صادر می‌شود.

صادرات ۲۷۷ هزار کیلوگرم خوراک ماهیان

وی با اشاره به صادرات خوراک ماهیان گرم آبی نیز، عنوان کرد: در این راستا ۲۷۷ هزار کیلوگرم صادرات داشته‌ایم.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، بیان داشت: این میزان نیز به طور عمده به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

زبردست در ادامه با اشاره به صادرات شیرخشک دامی از لرستان گفت: در این راستا نیز ۲۵ هزار کیلوگرم صادرات از استان داشته‌ایم.

وی افزود: صادرات شیرخشک دامی از لرستان نیز به طور عمده به کشور عراق و سوریه صادر می‌شود.

بازار مرغ در آرامش است

مدیرکل دامپزشکی لرستان در ادامه با اشاره به فعالیت دو کارخانه بزرگ داروسازی در لرستان، گفت: تا امروز نزدیک به ۱۰۰ قلم انواع داروهای دام و آبزیان از سوی این دو کارخانه تولید شده است.

زبردست، تصریح کرد: به طور عمده داروهایی که در این کارخانه تولید می‌شود از کیفیت بالایی برخوردار بوده و بازارپسند هستند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۰ واحد کشتارگاه طیور و ۱۰ واحد کشتارگاه دام در لرستان، گفت: ظرفیت کشتارگاه‌های طیور در استان ۲۲ هزار قطعه در هر ساعت است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان با بیان اینکه طی پنج تا شش ماه اخیر بازار مرغ به آرامش رسیده و با مازاد تولید مواجه هستیم، افزود: قسمتی از تولید مرغ در استان به استان‌های هم‌جوار ارسال می‌شود.

فعالیت ۱۶ واحد پرورش شترمرغ

زبردست با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۱۳ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌های طیور استان کشتار شده است، تصریح کرد: در حوزه دام سبک، شامل گوسفند و بز، ۱۲۴ هزار رأس دام در کشتارگاه‌های استان کشتار شده است.

وی بیان داشت: در حوزه دام سنگین نیز، ۱۸ هزار رأس دام در کشتارگاه‌های استان کشتار شده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان با تأکید بر اینکه لرستان از نظر صنعت طیور، یکی از استان‌هایی بوده که با مازاد تولید مواجه است، بیان داشت: البته این امر مشروط بر تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی است.

زبردست، تصریح کرد: در استان ۷۱۴ واحد مرغداری گوشتی در استان داریم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر بیماری خاصی در حوزه طیور و مرغداری‌های استان نداریم، گفت: همچنین در استان ۱۶ واحد پرورش شترمرغ، پنج واحد پرورش بوقلمون و… داریم.

معضل کشتار غیرمجاز دام

مدیرکل دامپزشکی لرستان با اشاره به موضوع نگهداری و کشتار دام در خروجی و مبادی ورودی برخی از شهرهای لرستان، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های ما هم این موضوع است.

وی، بیان داشت: طی دو هفته گذشته باتوجه‌به دستوری که از دادستان مرکز استان دریافت کردیم، با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری خیلی از مکان‌های نگهداری و کشتار غیرمجاز دام تخریب شده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان با بیان اینکه دراین‌رابطه قانون‌گذار متولی تعیین کرده است، افزود: بر اساس بند ۲۰، ماده ۵۵ قانون جامع شهرداری‌ها، این موارد جز مزاحمت‌های شهری به‌حساب می‌آیند.

زبردست، ادامه داد: هر چند دراین‌رابطه مواردی که اقدام به کشتار کرده‌اند بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، برایشان پرونده قضائی تشکیل شده است.

۱۰۰ متخلف کشتار غیرمجاز دام به دستگاه قضائی معرفی شدند

وی با بیان اینکه تا امروز بیش از ۱۰۰ نفر به دلیل کشتار غیرمجاز دام و طیور و سایر تخلفات بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند، گفت: اما عمده‌ترین خواسته ما در بحث کشتارهای غیرمجاز در حاشیه شهرها این بوده که رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنند تا مردم با مشکلات بهداشتی این کشتارها و نگهداری‌های غیرمجاز برای جمعیت انسانی به وجود می‌آید آشنا شوند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان تأکید کرد: همچنین شهرداری‌ها نیز دراین‌رابطه ورود جدی داشته باشند، مشابه اقدامی که اخیراً با هماهنگی نیروی انتظامی و شهرداری با اخذ دستور قضائی انجام شد، استمرار این امر جز برنامه‌های ما است و امیدواریم بتوانیم این وضعیت را ساماندهی کنیم.

زبردست، تأکید کرد: آنچه که در این حوزه اهمیت دارد، فراهم‌کردن زیرساخت لازم برای عرضه دام در استان است.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته میدان عرضه دام در استان وجود نداشت، افزود: اما الان دو واحد عرضه دام در استان وجود دارد، یکی در جاده خرم‌آباد - بروجرد و دیگری در روستای «دارایی» و مسیر کمربندی است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، افزود: شهروندان چنانچه به دام زنده در هر مناسبتی نیاز داشتند، تلاش کنند از این دو واحد که تحت‌نظر دامپزشکی فعالیت دارند، خریداری کنند.