کشت پیاز در ۱۳۸۰ هکتار از اراضی خراسان شمالی

حمید نامور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کشت‌های پاییزه و همچنین برداشت محصولات کشاورزی به خصوص پیاز در سطح خراسان شمالی اظهار کرد: در کشت بهاره محصول پیاز توسط کشاورزان خراسان شمالی بالغ بر هزار و ۳۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت کشت این محصول پر مصرف بوده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان شمالی به میزان پیش بینی برداشت پیاز از سطح زمین‌های کشت شده اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش سطح زیرکشت محصول پیاز، برداشت بالغ بر ۶۲ هزار تن پیاز از سطح زمین‌های زیر کشت پیش بینی می‌شود.

وی همچنین از کاهش سطح کشت پیاز در سطح استان خراسان شمالی خبر داد و گفت: عوامل و شرایط اقلیمی باعث شده تا سطح کشت پیاز به عنوان یکی از محصولات پرمصرف کاهش پیدا کند.

نامور در ادامه افزود: تاکنون و بر اساس برآوردهای انجام شده بالغ بر ۷۰ درصد پیاز سطح استان توسط کشاورزان برداشت و به مراکز نگهداری حمل شده است.

وی در انتها خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی و تغییرات جوی به خصوص بارندگی طی روزهای آتی پیشنهاد می‌شود تا سریعاً محصولات به عمل آمده پیاز توسط کشاورزان جمع‌آوری شده و به مراکز نگهداری انتقال یابد تا دچار باران زدگی و از بین رفتن محصول نشود.