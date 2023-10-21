مختار احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر به اعلام مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل تابستان سال جاری، اظهار کرد: بر اساس این آمار میانگین نرخ بیکاری کشور ۷.۹ درصد اعلام شده که استان کرمانشاه با ۲.۴ درصد بیشتر از متوسط کشوری به ۱۰.۳ درصد نرخ بیکاری در فصل تابستان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری در استان کرمانشاه روند کاهش داشته، افزود: با توجه به اینکه نرخ بیکاری استان کرمانشاه در تابستان سال گذشته ۱۳.۶ درصد اعلام شده بود این آمار با برنامه‌ریزی و عملکردهای تأثیر گذار در حوزه اشتغالزایی روند نزولی ۳.۳ درصد را طی کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: کاهش آمار نرخ بیکاری امسال در کشور نسبت سال گذشته حدود یک درصد بوده در حالی که این آمار در تابستان سال جاری در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته ۳.۳ درصد بوده و از میزان کاهش کل کشور بالاتر بوده است.

احمدی با تاکید بر اینکه عملکرد استان کرمانشاه در کاهش نرخ بیکاری برنامه محور پیش رفته، خاطر نشان کرد: با ترسیم سند توسعه اشتغال در استان که همکاری دستگاه‌ها و استانداری دنبال شده روند کاهشی نرخ بیکاری استان از سال گذشته آغاز شده و همچنان پر سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته است.

وی ادامه داد: در پی تدوین برنامه و سند اشتغال در استان کرمانشاه به منظور کاهش نرخ بیکاری جلسات کارگروه اشتغال از سال گذشته به طور مرتب تشکیل و روند پیش برد اهداف مورد رصد قرار گرفت و در گام نخست نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود هفت دهم درصد کاهش پیدا کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به هدف‌گذاری‌های استان کرمانشاه برای ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: بر اساس سند اشتغال و برنامه دستگاه‌های اجرایی در مجموع ایجاد ۳۴ هزار و ۵۱۷ فرصت شغلی تا پایان سال جاری هدف‌گذاری شده است.

احمدی در پایان به مجموع فرصت‌های شغلی ایجاد شده، اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۹ هزار فرصت شغلی توسط دستگاه‌های اجرایی تحقق یافته که اداره کل صنعت، معدن و تجارت بیشتری سهم در تولید اشتغال را داشته است.