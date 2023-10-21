۶۶۰ هزار فقره اعمال قانون فقط در ۶ ماه نخست سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ صفر عبادی سرکلانتر پلیس بزرگراه‌های پلیس راهور تهران بزرگ درباره تخلفات حادثه ساز گفت: اعمال قانون‌ها در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۶۶۰ هزار فقره اعمال قانون و ۲۷۱۰۶ دستگاه توقیف خودرو داشته‌ایم که این تعداد مربوط به تخلفات حادثه ساز در سطح بزرگراه‌های شهر تهران است.

سرهنگ عبادی گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ قرار داریم و واقعاً ترافیک در محورها و مخصوصاً معابر بزرگراهی سنگین است و همکارانم در سطح معابر به صورت شبانه روزی حضور دارند و تمام تلاش خود را جهت روان سازی ترافیک انجام می‌دهند.

وی افزود: مدیریت و کنترل ترافیک و ترددها را در ساعات مختلف شبانه روز در دستور کاری همیشگی خود قرار داده‌ایم و به آن اهتمام می‌ورزیم.

سرهنگ عبادی اظهار داشت: تمام تلاش پلیس راهور تهران بزرگ با حضور خود در سطح معابر پایتخت افزایش ایمنی عبور و مرور شهروندان و مدیریت و روان سازی ترافیک است.

وی گفت: این تخلفات شامل سرعت و سبقت و انجام حرکات نمایشی در سطح بزرگراه‌های شهر تهران بوده است.

سرهنگ عبادی گفت: اگر راننده‌ای با ۶۴ کیلومتر در ساعت در حال تردد باشد و با عابر پیاده ای برخورد کنید اتفاق خاصی برای وی نخواهد افتاد ولی اگر همان راننده با خودرو با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت با عابر برخورد کند برای عابر پیاده حتماً تصادف اتفاق می‌افتد و حادثه‌ای دردناک بوجود خواهد آمد. این ۱۴ کیلومتر شاید برای راننده مختصر باشد ولی شاید عابر پیاده در این حادثه فوت کند و آسیب‌ها خیلی بیشتر و بدتر خواهد بود.

سرکلانتر پلیس بزرگراه‌های پلیس راهور تهران بزرگ به رانندگان توصیه داشت: در سطح معابر به ویژه معابر بزرگراهی سرعت‌ها را رعایت کنند و از سبقت بپرهیزند و از تلفن همراه به هیچ عنوان استفاده نکنند و قبل از حرکت مقصد و مسیر خود را به برنامه‌های مسیریاب بدهند تا در حین تردد تلفن همراه را در دست نگیرند و حواسشان از رانندگی پرت نشود.