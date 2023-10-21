پیش بینی وزش باد و افزایش موقت ابر در خراسان جنوبی تا چهارشنبه

فاطمه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به الگوی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه پدیده غالب در استان گاهی وزش باد، افزایش موقت ابر در برخی از ساعات خواهد بود.

وی تصریح کرد: به لحاظ دمایی نیز روند تغییرات دما در استان در این مدت ناچیز پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: امروز برای نیمه جنوبی استان شامل شهرستان‌های سربیشه و نهبندان احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در پاره‌ای از نقاط وجود دارد.

زارعی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با حداقل دمای ۴ درجه سلسیوس خنک ترن و دهسلم و طبس به طور مشترک با حداکثر دمای ۳۳ درجه گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان بین ۲۷ و ۸ درجه ثبت شده است، خاطرنشان کرد: دمای فعلی بیرجند ۱۵ درجه سلسیوس بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.