به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش دانش آموزان در تشکلهای دانش آموزی گفت: دانش آموزان علاقهمند برای داشتن یک مسئولیت مهم در مدرسه میتوانند عضو تشکلهای دانش آموزی شوند.
وی ادامه داد: دانش آموزان برای این اقدام، میتوانند در سامانه my.medu.ir و از بخش «نورینو»، در قسمت تشکلهای دانش آموزی در یک یا چند تشکل که علاقه مند هستند، ثبت نام کنند.
به گفته باقرزاده بعد از اتمام ثبت نام، هر کدام از دانش آموزان در یکی از تشکلها و گروههای مدرسه خود، مسئولیت میگیرند و مسئولیت اجرای بسیاری از کارهای پرورشی مدرسه را بر عهده خواهند گرفت که در نهایت به میزان فعالیت در تشکل امتیاز بیشتر دریافت میکنند.
بر اساس اعلام معاون پرورشی و فرهنگی مهلت ثبت نام نیز تا ۱۵ آبان ماه خواهد بود.
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