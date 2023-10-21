خرید توافقی محصول سیب درختی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خرید توافقی محصول سیب درختی در این استان و با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، ایجاد تثبیت در بازار و تأمین سود تولید کننده محصول و رساندن محصول با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه تعاون روستایی این استان آمادگی دارد که با باغ‌داران استان برای خرید محصول سیب آن‌ها قرارداد منعقد کند تصریح کرد: محصول سیب خریداری شده در سردخانه شهید بهشتی استان برای تنظیم بازار در طول سال و تأمین بازار شب عید ذخیره‌سازی و نگه‌داری می‌شود.

کریمی با بیان اینکه اولویت محصول سیب خریداری شده از سوی باغ‌داران با استان و مازاد آن از طریق اتحادیه‌های ملی به استان‌های همجوار ارسال می‌شود گفت: مجموعه تعاون روستایی آمادگی خرید محصول سیب درختی را دارد و با توجه به تأمین منابع مالی لازم محدودیتی برای خرید محصول سیب تولیدی باغ‌داران استان وجود ندارد.