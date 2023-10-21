ثبت نام برای اعزام امدادگران هلال احمر استان بوشهر به غزه

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح شنبه در حاشیه تجمع بزرگ مردم استان بوشهر در محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس با اشاره به اقدامات ددمنشانه رژیم کودک کش صهیونیستی اظهار داشت: خانواده بزرگ هلال احمر استان بوشهر هم‌نوا و همراه با سایر مردم ایران و مسلمانان آزاد اندیش جهان، این جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند.

وی بیان کرد: امروز اینجا جمع شدیم تا یک‌صدا فریاد نابودی رژیم صهیونیستی را فریاد بزنیم و اعلام کنیم برای حمایت از مردم مظلوم غزه آماده هستیم.

ایزدپناه خاطرنشان کرد: حضور گسترده و پرشور مردم بوشهر در این تجمع نشان از بیداری، دشمن ستیزی و ولایتمداری این مردم است و ما هم مفتخریم که در این تجمع بزرگ سهم کوچکی داشتیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر در مورد اقدامات انجام شده برای این تجمع بزرگ مردمی گفت: با هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته در هلال احمر، دستگاه‌های مختلفی با ما برای این تجمع همکاری کردند، فرمانداری و مؤسسه فرهنگی شهرداری، و شماری از دستگاه‌های اجرایی و شعب هلال احمر استان بوشهر هر کدام وظایفی داشتند که نتیجه آن را امروز در این تجمع باشکوه ملاحظه می‌کنید.

ایزدپناه اضافه کرد: در حاشیه این تجمع ثبت نام برای اعزام امدادگران هلال احمر به غزه انجام می‌شود، ضمن اینکه هلال احمر همچون سایر خدمات امدادرسانی و عملیاتی، آماده همکاری‌های لازم برای کمک به مردم مظلوم غزه هم هست.

وی بیان داشت: همچنین امروز چادر ویژه دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی از مردم نجیب و شریف استان بوشهر برای ارسال به غزه هم برپا شده است.