قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن برای متروی تهران عملیاتی شد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: خدا را شاکر هستیم که امروز موفق شدیم قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن برای متروی تهران را که از هفت سال پیش معطل مانده بود، عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون قرار بود ۱۰۵۰ دستگاه از ۲۰۰۰ دستگاه واگنی که در برنامه ششم توسعه مصوب شده، سهم تهران شود، گفت: توفیقات بسیار زیاد دیگری نیز حاصل شد؛ از جمله اینکه با ۲۵ درصد افزایش این قرارداد به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید. در مرحله دوم نیز برای ۲۵۹ واگن دیگر نیز با طرف چینی تفاهم کلی صورت پذیرفت. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که قدرالسهم تهران آنچه که در برنامه ششم مقرر شده بود یعنی ۱۰۵۰ دستگاه تکمیل شود.

شهردار تهران بیان داشت: در نهایت اینکه راه برای تأمین این تعداد واگن برای شهر تهران تا پنج سال آینده فراهم شد. تهیه و تأمین ۱۱۳ دستگاه واگن نیز با مجموعه‌های داخلی قرارداد شده که امیدواریم با اضافه شدن این تعداد، میزان واگن‌های جدید شهر تهران به ۱۱۶۳ دستگاه خواهد رسید. یعنی ظرفیت فعلی ناوگان متروی تهران دو برابر خواهد شد.

وی بیان داشت: نتیجه محتوم دو برابر شدن ظرفیت واگن‌ها، طبیعتاً افزایش مطلوبیت سفر با متروی تهران است. امیدواریم به این ترتیب سقف جابجایی مسافر افزایش یابد. در نهایت به لطف الهی مهم‌ترین گلوگاه جابجایی مسافر از طریق شبکه زیرزمینی که همانا «کمبود واگن» بود، با اجرایی شدن این قرارداد مرتفع شد.

زاکانی تاکید کرد: نباید تلاش دولت خدمت‌گزار را در عملیاتی شدن این قرارداد فراموش کرد؛ پیش‌پرداخت قرارداد توسط آنها فراهم و پرداخت شد. موضوع مهم دیگر این قرارداد «انتقال تکنولوژی» است. از همان ابتدا نیز بر «کیفیت»، «سرعت»، «امنیت» و «انتقال تکنولوژی» در هر قرارداد حوزه حمل‌ونقل مورد تأکید بود.

شهردار تهران افزود: در قرارداد جاری ساخت ۷۹۱ دستگاه واگن نیز با انتقال تکنولوژی همراه است؛ به این ترتیب قدرالسهم شرکت واگن‌سازی متروی تهران که هم‌اکنون زیر ۳۰ درصد است، به حدود ۵۵ درصد در ساخت هر دستگاه واگن خواهد رسید. تلاش کردیم بخش‌های مؤثر تکنولوژی ساخت هر واگن به داخل منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه با انتقال تکنولوژی توانمندی‌های تولید داخلی تقریباً دو برابر شده که مایه افتخاری برای جمهوری اسلامی است، گفت: در قالب همین قرارداد، ساخت و انتقال تکنولوژی ۸۴۰ دستگاه بوژی نیز عملیاتی خواهد شد. با انتقال تکنولوژی ساخت بوژی (کِشنده و سیستم تعلیق) ما عملاً وارد باشگاه بوژی‌سازان جهان خواهیم شد.

زاکانی یادآور شد: نکته سوم حائز اهمیت، میزان تخفیفی بود که از طرف چینی اخذ شد؛ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان تخفیف برای انتقال تکنولوژی با مباحثی که صورت گرفت، قیمت کاهش یافت.

وی بیان داشت: هم‌چنین یکی از دستاوردهای مهم دیگر نشست امروز مذاکره درباره «زمان تحویل» واگن‌ها بود. پس از بحث و گفت‌وگوی فراوان، طرف چینی پذیرفت تا مدت زمان ۲۳ ماهه پیش‌بینی شده در قرارداد اولیه را به حدود یک‌سال کاهش دهد. انشاالله از اواخر سال آینده می‌توانیم شاهد اولین سری قطارهای جدید باشیم.

شهردار تهران افزود: ارتقای میزان واگن‌ها و به تبع آن افزایش ظرفیت جابجایی مسافر مهم‌ترین دستاورد این قرارداد است. ظرف ۵ سال آینده موجود واگن‌های متروی تهران، عملاً دو برابر خواهد شد. به موازات ظرفیت مسیرهای تونلی هم با توسعه خطوط (خط ۸ تا ۱۱) افزایش خواهد یافت. به این ترتیب اتفاق مبارکی برای شهروندان تهرانی رقم می‌خورد.

زاکانی خاطرنشان کرد: تأکید بر قرارداد ۱۱۳ دستگاهی با طرف‌های داخلی نیز باعث خواهد شد تا از حداکثر توان ملی استفاده کرده و شاهد یک جهش تکنولوژی در این راستا باشیم. بعلاوه امروز از خط تولید قطارهای پُرسرعت نیز بازدید کردیم. این موضوع نیز می‌تواند برای کشور مایه امید باشد.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم با تفاهمات صورت‌گرفته و توسعه خطوط پُرسرعت هم نیازهای کشور مرتفع شود، هم سطح رفاه و آسایش شهروندان افزایش یابد. البته این تکنولوژی در مسیرهای بین شهری استفاده خواهد شد. امیدوار هستیم در قالب تفاهمات دولت خدمت‌گزار شاهد پیشرفت روزانه کشورمان باشیم.