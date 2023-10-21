صدور سند مالکیت برای ۹۰ درصد اراضی ملی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی پیش ازظهر شنبه در جلسه قرارگاه صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی استان با بیان اینکه در راستای حفظ راضی ملی در استان مازندران، تمامی این اراضی سند دار می‌شوند، اظهار کرد: بر اساس اقدامات انجام شده، ۹۰ درصد اراضی تاکنون سند دار شدند و برای صدور سند بقیه اراضی اقدامات لازم در حال اجرا است.

وی سند دار کردن اراضی ملی را در راستای مصون ماندن از دست‌اندازی و در اختیار بیت‌المال قرار داشتن، دانست و افزود: در استان‌های شمالی به دلیل ارزشمند بودن املاک، دست‌اندازی به منابع ملی زیاد بود که سند دار کردن اراضی از هرگونه تصرف جلوگیری خواهد کرد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران خواهان اجرای قانون حدنگار (کاداستر) اراضی ملی و کاداستر اراضی کشاورزی شد و قبل از آن تداخل بین آنها رفع گردد، یادآور شد: در ۱۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران تاکنون کاداستر اجرا شده است.

توکلی با اشاره به اینکه به روند رفع تداخلات در مازندران شتاب داده شده است و بر اساس برنامه تا پایان امسال در کشور باید پایان پذیرد، تصریح کرد: ۴۵ درصد رفع تداخلات پارسال انجام شده است که ۲۰ برابر ۲۰ سال گذشته بود و ۶ ماه امسال نیز به ۹۳ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه بسته‌های تشویقی برای کشاورزان در کاداستر باید دیده شود، خاطرنشان کرد: به دلیل هجوم افراد غیر بومی برای خرید زمین در شمال و گردش مالی بالا موجب شده است تا کشاورزان رغبت به سند دار کردن زمین نداشته باشند و باید فرهنگ سازی لازم برای سند دار شدن اراضی صورت بگیرد و در این زمینه همکاری همه دستگاه‌ها مورد انتظار است.