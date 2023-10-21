به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «محمدمهدی حیدری» بر اهمیت ارتقای کیفیت در تولید مصالح، شیوههای طراحی و اجرا و سرعت دادن به روند ساخت و ساز، رقابت در پیشرفت تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی کار و بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین ساخت تاکید کرد.
وی افزود: استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی بهمنظور توسعه صنعت ساختمان در این برهه زمانی ضروری است. به همین منظور برای ایجاد تعامل با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه صنعتیسازی و فناوریهای ساخت و اجرای سیستمهای ساختمانی، تشکیل جلسات تخصصی و مستمر برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز در پروژهها باید در دستور کار قرار بگیرد.
در این جلسه در خصوص روشهای صنعتیسازی و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان بحث و تبادل نظر شد. از جمله مواردی که مورد تبادل نظر قرار گرفت میتوان به سیستم ساختمانهای ساخته شده سه بعدی، سیستم ساختمانی پیشساخته سریع احداث، سیستم دیوار باربر بتن مسلح با قابهای عایق ماندگار، سیستم قاب ساختمانی ساده بتن آرمه پیش ساخته و دیوار برشی بتنی درجا و سقفهای پیش ساخته، سیستم ساختمانی نیمهپیشساخته بتنی متشکل از پانلهای دیوار دو لایه و سقف و بتن درجا، سیستم ساختمانی پیشساخته با صفحات منفرد ساندویچی با بتن پاششی، سیستم بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پلیمری، سیستم بتن مسلح کاملاً پیش ساخته، سیستم ساختمانی متشکل از پانلهای ساندویچی بتن سبک، سیستم قاب خمشی مختلط بتنی - فولادی تیر پیوسته، سیستم اسکلت فولادی پیش ساخته با اتصالات پیچ و مهره و سیستم لارج پنل پیش ساخته که دارای تاییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستند، اشاره کرد.
نظر شما