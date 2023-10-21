به گزارش خبرگزاری مهر، به همت حوزه هنری لرستان نمایشگاه کاریکاتور در حمایت از مردم ستمدیده عزه با عنوان «سرزمین من غزه» در مصلی الغدیر شهر خرم‌آباد برگزار شد.

این نمایشگاه به‌منظور حمایت از مردم غزه و انزجار از جنایت‌های وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی برپا شد.

در این نمایشگاه تصاویری در قالب کاریکاتور از ویرانی‌ها و به خاک و خون کشیده‌شدن مردم ستمدیده غزه، به‌ویژه زنان و کودکان فلسطینی، به دست دژخیمان صهیونیستی و مقاومت سلحشورانه جوانان مسلمان به نمایش گذاشته شد که بازدیدکنندگان را تحت‌تأثیر قرارداد.

بنابراین گزارش، این نمایشگاه طی هفته جاری در دانشگاه‌های خرم‌آباد نیز برپا شود.