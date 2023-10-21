۸۶ دوربین ثبت تخلف سرعت در جاده های استان مرکزی فعال است

مهرداد جهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تحلیل دادههای ۷۰ دستگاه ترددشمار برخط منصوب در جادههای ارتباطی استان مرکزی طی شش ماهه نخست امسال روزانه به طور میانگین بیش از ۸۸۵ هزار تردد در جادههای شریانی استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است.
وی افزود: میزان تخلف تخطی از سرعت مجاز در راههای اصلی و شریانی استان ۱۴ درصد بوده در حالی که آمار کشوری آن ۹ درصد است.
جهانی ادامه داد: ۸۶ دوربین ثبت تخلف سرعت مجهز به محاسبه میانگین سرعت، در جادههای استان وجود دارد که ۲۸ دستگاه از آن در آزادراه، ۳۸ دستگاه در بزرگراهها و ۲۰ دستگاه در راههای اصلی استان مرکزی سرعت خودروهای عبوری را رصد و دادههای تخلفات شناسایی شده را برای اعمال قانون بهصورت آنلاین ارسال میکنند.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص تجهیزات هوشمند و خدماتی در راههای استان در مقایسه با آمارهای کشوری تصریح کرد: میانگین فاصله دوربینهای ثبت تخلف سرعت در راههای استان مرکزی برابر ۲۳ کیلومتر است که این میزان در راههای کشور برابر با ۴۳ کیلومتر است.
فعالیت ۳۰ مجتمع بین راهی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت: با توجه به فعالیت ۳۰ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی فعال در سطح راههای ارتباطی استان، متوسط فواصل این مجتمعها در استان برابر با ۶۶ کیلومتر است در حالی که این میزان در کشور برابر با ۸۳ کیلومتر است.
جهانی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای کیفیت و ایمنی راههای استان در سال جاری گفت: از ابتدای امسال یک هزار و ۷۵۰ کیلومتر خط ترافیکی در انواع راههای استان اجرا شده و بیش از ۹۰۰ عدد انواع تابلوهای اخطاری و انتظامی و حدود ۱۳۰ مترمربع تابلوی اطلاعاتی نصب شده و ۲۲ کیلومتر شیار لرزاننده طولی نیز اجرا شده است.
وی افزود: ۱۷ کیلومتر احداث روشنایی، تعمیر بازسازی بهروزرسانی و نصب ۲۲۳ دستگاه چراغ چشمک زن، تعمیر و نصب ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر گاردریل آسیب دیده بر اثر تصادفات، اجرا و اصلاح ۳۲۴ کیلومتر شیب شیروانی راهها و نصب ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی)، تعویض صفحات تابلوهای فاقد بازتاب، اجرای روشنایی نقطهای در بیش از ۱۵ نقطه در محل تقاطعهای همسطح از جمله تقاطعهای مهرآباد، دهشیرخان، زرین خوشه، طرمزد، جیریا، مشهدالکوبه، رباط ترک، گردنه دُخان، جلکبر از جمله اقدامات شاخصی است که برای افزایش سطح ایمنی در سطح محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.
امسال ۱۸۲ کیلومتر انواع روکش ماسه و آسفالت انجام شده است
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت: تکمیل زیرگذر کردیجان در آشتیان، تکمیل واریانت روستای میان رودان در خمین، تکمیل پل بزرگ و باند دوم شازند به آستانه و اجرای طرح کامل ایمنی آن در شازند، تکمیل واریانت روستای رضاآباد در ساوه از جمله اقدامات شاخصی است که امسال تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
جهانی تاکید کرد: تکمیل طرحهای تعریض جاده ارتباطی کمیجان به ساروق، رفع ۲ نقطه حادثهخیز «یساول» و «خاتم آباد»، تکمیل تقاطع غیرهمسطح «راهجرد»، تکمیل تقاطع غیرهمسطح «راهآهن نورآباد»، احداث تقاطع غیرهمسطح سه راهی سد الغدیر ساوه و احداث زیرگذر در جاده «نیم ور - دلیجان» که از جمله پروژههای مهم در دست اجرای این اداره کل است که امید است بتوانیم خدمات مطلوبی به کاربران جادهای به ویژه مردم استان مرکزی ارائه دهیم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۲ کیلومتر انواع روکش آسفالت و ماسه آسفالت برای نگهداری از راههای موجود اجرا شده و بیش از ۴۲۱ هزار مترمربع لکه گیری هندسی نیز برای رفع خرابیهای حاد توسط پیمانکاران بخش خصوصی اجرا شده است.
نظر شما