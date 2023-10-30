تراژدی هدررفت ثروت ملی در پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، در اغلب فرآیندهای شیمیایی مانند پالایشگاههای نفت، گاز و مجتمعهای پتروشیمی، یکی از ابزارهای ایمنی و کنترل فشار، شبکه رهاسازی گازهاست که در آخرین قسمت این شبکه برج فلر قرار دارد. در این شبکه گازهای اضافی پس از جمعآوری از واحدهای مختلف به سمت برج فلر انتقال داده میشود تا سوخته شوند.
حجم زیادی از این گازها از ارزش بالایی برخوردارند و در بعضی موارد میتوان از آنها به عنوان خوراک واحدهای مختلف صنعتی و تولیدی نیز استفاده کرد. مشخص است که سوزاندن این گازها در برج فلر افزون بر ایجاد مشکلات زیست محیطی مثل آلودگی، دود، آلایندگی و بوی نامطبوع، هدر دادن منابع اقتصادی است.
بارها و بارها وعدههایی از سوی دولتهای مختلف برای کاهش مشعل سوزی و خاموش شدن فلرها در پارس جنوبی مطرح شده است ولی تاکنون محقق نشده است.
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