۱۵ بهبود یافته اعتیاد شاهرود تسهیلات اشتغال کم بهره دریافت کردند

حسن غربا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۱۵ بهبود یافته اعتیاد در شاهرود تسهیلات اشتغال کم بهره دریافت کردند، ابراز داشت: شرط دریافت این تسهیلات سپری شدن یک سال از پاکی معتادان بهبود یافته است.

وی ضمن بیان اینکه این تسهیلات مبلغی حدود یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده است، افزود: هدف از این اقدام کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد است.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود بابیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشارکت همه گروه‌ها و نهادها و دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد، ابراز داشت: علاوه بر تلاش‌های بهزیستی همه سازمان‌ها، نهادها و افراد جامعه می‌بایست در مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشارکت کنند.

غربا ضمن بیان اینکه شش مرکز درمان اقامتی برای معتادان در شاهرود فعال است، تصریح کرد: یک مرکز به بانوان و پنج مرکز دیگر به آقایان اختصاص دارد.

وی افزود: به ۱۳۰ متقاضی درمان اعتیاد با مشکل هزینه درمان اعتیاد ۴۱۰ میلیون ریال یاری برگ در شاهرود داده شده است.