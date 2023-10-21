به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساندویچ پانلهای دیواری ترکیبی از دو ورق فلزی با یک لایه عایق میانی، برای ساخت دیوار مکانهای مختلف هستند. از آنجایی که کاربری هر سازه متفاوت است، ساندویچ پنلهای دیواری در ضخامت و ابعاد گوناگون برای کاربردهای مختلف ساخته میشوند.
پانلهای ساندویچی دیواری از جمله مصالح مدرن و پیشرفته ساختمانی هستند که جایگزین مصالح سنتی مانند آجر شدهاند. از این پانلها برای ساخت دیوار سولهها، کارگاهها، ساختمانهای اداری، مسکونی و… استفاده میشود. البته پانلهای دیواری به عنوان پارتیشن داخلی نیز در پروژههای مختلف با ضخامت ۴ سانتیمتر الی ۱۲ سانتیمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
ساختار ساندویچ پانل دیواری به گونهای است که از یک طرف دارای تورفتگی و از طرف دیگر دارای برآمدگی برای همپوشانی بهتر میباشد. این نوع طراحی باعث میشود که پانلها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و از سازه در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی محافظت کنند. برای آشنایی بیشتر با ویژگیها و مشخصات فنی انواع ساندویچ پانل های دیواری تا انتهای مقاله، با ما همراه باشید.
ساندویچ پانل یک محصول نوین ۳ لایهای که ۲ طرف آن ورق فولادی و لایه میانی با فوم ساخته میشود. پانل ساندویچی جایگزین مصالح سنتی مثل آجر و سیمان و … است و بهترین پوشش برای سقف و دیوار سازهها و ساختمانها است.
انواع ساندویچ پانل های دیواری کدامند؟
ساندویچ پانل های دیواری انواع مختلفی دارند که به شرح زیر است:
ساندویچ پانل دورو ورق دیواری
ساندویچ پانل پیچ پنهان دیواری
ساندویچ پانل یک رو ورق دیواری
ساندویچ پانل دیواری قفلدار
پانل ساده دیواری
پانل دیواری دارای نر و مادگی
انتخاب هر کدام از پانلهای ذکر شده، وابسته به نیاز پروژه و درخواست مشتری است. پانلهای دارای نر و مادگی، شیار مانند هستند تا به خوبی در کنار هم قرار بگیرند. پانلهای ساده هیچگونه طرح و نقشی ندارند و به نسبت سایر پانلها قیمت مناسبتری دارند.
مشخصات فنی و ابعاد انواع ساندویچ پنل دیواری
مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری شامل ضخامت، وزن ساندویچ پانل، ابعاد و متراژ میشود. ابعاد پانلهای دیواری بر اساس درخواست و نظر مشتری تعیین میشود و قابل تغییر است. اما در حالت استاندارد طول پنلهای دیواری بین ۲.۷ تا ۱۰ متر بوده و عرض آنها عددی بین ۱ تا ۱.۳ متر است.
ضخامت پانل ساندویچی دیواری بین ۴ تا ۱۲ سانتیمتر است و در حالتهای خاص به ۲۲ سانتیمتر نیز میرسد. منظور از حالتهای خاص استفاده از ساندویچ پانل برای ساخت سردخانهها است، چرا که این مکانها برای جلوگیری از اتلاف انرژی، نیازمند پانلهای ضخیم هستند.
وزن ساندویچ پانلهای دیواری عدد مشخصی ندارد و بر اساس نوع فوم و نوع ورق فلزی تعیین میگردد. اما بدون شک انواع ساندویچ پانل دیواری، دارای وزن سبک به نسبت مصالح سنتی هستند. معمولاً نوع ورق پانلهای دیواری از آلوزینک و گالوانیزه است که به صورت یک رو ورق یا دو رو ورق طبق درخواست خریدار ساخته میشود.
عکس انواع ساندویچ پنل دیواری
در عکس انواع ساندویچ پانل دیواری به راحتی میتوان به تفاوت پانلها با یکدیگر پی برد. همچنین میتوان تنوع رنگ پانلها را مشاهده نمود و بهترین گزینه را انتخاب کرد.
ساختار سه لایه ساندویچ پانلهای دیواری که شامل دو لایه ورق فلزی با یک لایه عایق میانی میشود در برابر پوسیدگی، خوردگی و ضربه مقاوم است. لایههای پانل مشابه یک ساندویچ در کنار یکدیگر قرار میگیرند، به همین خاطر به آنها ساندویچ پانل میگویند.
آموزش نصب انواع ساندویچ پانل های دیواری
نصب و اجرای انواع ساندویچ پانل های دیواری بایستی توسط افراد متخصص و نصابان حرفهای انجام شود. زیرا این پانلها برای کارایی بهتر، نیاز به نصب دقیق دارند و باید به درستی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
ابتدا جهت نصب باید سازه فلزی در مکان مورد نظر قرار بگیرد. سازه یا پایه فلزی برای نصب بهتر ساندویچ پانل مورد استفاده قرار میگیرد و بسته به ابعاد پروژه، دارای ستون و نرده فولادی است.
پس از آن، ساندویچ پانل توسط پیچ واشردار مخصوص و دریل بر روی سازه فلزی قرار میگیرد. در آخر نیز برای آببندی و درزگیری پانلهای دیواری، از چسب مخصوص سیلیکونی، آبرو و فلاشینگ استفاده میشود. البته فلاشینگ علاوه بر درزبندی، جنبه زیبایی نیز دارد و ظاهر سازه را زیبا میکند.
قیمت انواع ساندویچ پانل دیواری
قیمت ساندویچ پانل دیواری به عوامل مختلفی مانند نوع ورق و فوم، ضخامت فوم عایق و ورق، جنس پانلها، ابعاد پانل و نوسانات اقتصادی بستگی دارد. از همین رو نمیتوان قیمت دقیق ماهانه یا سالانه برای انواع پانل دیواری ارائه داد.
قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل دیواری به صورت روزانه تعیین میشود. برای اطلاع از قیمت به روز، بایستی با تولیدکنندگان معتبر ساندویچ پانل در ایران تماس بگیرید.
تولید کنندههای معتبر انواع ساندویچ پانل، در خصوص انتخاب پانل مناسب شما را راهنمایی میکنند و مشاوره قبل از خرید به شما میدهند. همچنین قابلیت سفارشی سازی پانلهای دیواری را فراهم میکنند. تنها کافیست طرح مورد نظر خود را با طراحان شرکت تولید کننده در میان بگذارید، سپس پانل سفارشی را تحویل بگیرید.
ویژگیهای مهم انواع پنل دیواری
ساندویچ پانلهای دیواری سرعت نصب و اجرای بالایی دارند، از همین رو در زمان و هزینههای ساخت و ساز صرفهجویی میکنند.
پانلهای دیواری در برابر فشار و ضربه مقاوم هستند و از سازه محافظت میکنند.
انواع پانل دیواری در مقایسه با متریال سنتی ساختمان، ظاهر بهتری دارند و به سازه زیبایی میبخشند.
این پانلها عایق حرارتی، رطوبتی و صوتی هستند.
به دلیل وزن سبکی که دارند، به راحتی حمل شده و به مناطق مختلف جهت نصب فرستاده میشوند.
قابلیت مونتاژ و دمونتاژ دارند و میتوانند به راحتی جابهجا شده و در مکان جدید نصب مجدد شوند.
کاربرد انواع پانل ساندویچی دیواری
از جمله مهمترین کاربردهای پانلهای دیواری میتوان به ساخت سردخانه، سوله، اتاق تمیز و کانکس اشاره کرد. علاوه بر این موارد، ساندویچ پانلهای دیواری برای ساخت انواع ساختمان و ویلای پیش ساخته نیز کاربرد دارند.
همچنین از پانلها میتوان برای ساخت انبار، ساختمانهای صنعتی، کانتینرهای حمل بار و… استفاده کرد. به طور کلی با توجه به مزایای پنلهای دیواری، کاربرد این پانلها بسیار است و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
نحوه سفارش انواع ساندویچ پانل های دیواری
برای خرید ساندویچ پانل دیواری باید با کارشناسان فروش شرکتهای تولید کننده تماس بگیرید. اما چگونه میتوان پانل دیواری با کیفیت خریداری کرد؟ برای خرید انواع ساندویچ پانل دیواری با کیفیت، به سراغ تولیدکنندههای معروف و قابل اعتماد بروید.
کارخانههای تولید کننده ساندویچ پانل که دارای اعتبار هستند، از بهترین متریال برای ساخت انواع ساندویچ پانل استفاده میکنند. همچنین پانلهای دیواری و سقفی را با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهند.
برای تولید ساندویچ پانلهای دیواری، دو روش پیوسته و غیر پیوسته وجود دارد. در روش پیوسته از یک دستگاه برای ساخت پانل استفاده میشود و نیروی انسانی دخالتی ندارد. در روش غیر پیوسته، پانلها با دخالت دست انسان و در چند مرحله ساخته میشوند. کارخانههای معتبر از پیشرفتهترین تجهیزات برای ساخت پانلها استفاده میکنند و هدف آنها، رضایت مشتری است.
جمع بندی
مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری به ضخامت و جنس ورق و فوم به کار رفته، رنگ آن، ابعاد و ساختار پانلها وابسته است. انواع ساندویچ پانل دیواری دارای وزن سبک هستند، به راحتی نصب میشوند و در برابر آتشسوزی و زلزله مقاومت بالایی دارند. از همین رو جایگزین مناسبی برای مصالح سنتی محسوب میشوند.
جنس ورق پانلهای دیواری معمولاً از آلومینیوم، گالوانیزه، آلوزینک و استیل است. همچنین جنس فوم عایق پانلها از پلی یورتان، پلی استایرن، پشم شیشه و پشم سنگ میباشد. برای تعیین قیمت انواع پانل دیواری، ابتدا بایستی تمامی ویژگیهای فنی مشخص شود.
شما عزیزان میتوانید با کارشناسان فروش تولیدکنندگان انواع ساندویچ پانل تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید. میتوانید طرح و رنگ پانلها را انتخاب کرده و با ابعاد دلخواه، پانلها را خریداری کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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