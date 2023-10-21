فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه سال ۱۴۰۲ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

این دسته از مشمولان باید روز دوشنبه یکم آبان ماه سال ۱۴۰۲ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان اعزامی باید واکسن مننژیت و دوگانه و اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است؛ عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.