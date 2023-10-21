  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

از سوی سازمان وظیفه عمومی صادر شد؛

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۲

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۲

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مشمولان دارای برگ آماده به خدمت آبان ماه سال ۱۴۰۲ باید در مراکز مندرج در برگ معرفی‌نامه مشمولان حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه سال ۱۴۰۲ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

این دسته از مشمولان باید روز دوشنبه یکم آبان ماه سال ۱۴۰۲ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان اعزامی باید واکسن مننژیت و دوگانه و اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است؛ عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

کد مطلب 5917688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جواد IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      21 3
      پاسخ
      شما فقط رفتار بلدین دیگه
    • IQ ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      23 1
      پاسخ
      من به زور بدبختی تنها پسرم قانع کردم بره سربازی متاسفانه همه کشورها قانون سربازی عوض کردند الا کشور ما قرار نیست دوسال عمر خود را فدا بکنی ودولت هیچی به سرباز نده حداقل حقوق بیمه مناسب برای سربازان وظیفه مصوب شود372
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      2 0
      پاسخ
      لعنت به این سربازی. سربازی باید برای کسایی باشه که بهترین و بیشترین امکانات رو از دولت دریافت کردن یا خانوادشون ثروتمنده و قادر به پشتیبانی از بچه شونن نه برای مایی که وضع مالیمون افتضاحه و اگه پدرومادر پیر و فقیر و تنهامون رو بزاریم معلوم نیست بتونن حداقل نیازهای زندگیشون رو تامین کنن یا نه نامردیه
    • محسن IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      3 7
      پاسخ
      سلام هر ایرانی وظیفه داره دو سال برا کشورش خدمت کنه این حرفها چیه یکی نمیرم یکی زوریه چه زوری بدو گفتم بدو
    • Me IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      6 0
      پاسخ
      الان من تو این وضعیت بد اقتصادی چرا برم سربازی دو سال از عمرم رو بزارم ... همینجوری هم پر از مشکل بدبختیم تو این سن کم:/ حداقل بشه یک سال
    • Mm IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      4 0
      پاسخ
      اسم زور رو گذاشتن خدمت مقدس
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      3 1
      پاسخ
      مدت سربازی کاهش بدین چه خبره 24ماه؟؟؟! از کار و ازدواج عقب میمونیم
    • کیان شهریاری IR ۰۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      2 4
      پاسخ
      دوستان من سربازم شایدخبرنداری سربازبیمه میشه هیچ هزینه ای هم نداره بیمه درمانیش اگه منظورت اون بیمه عمره اونم اگه بری به رحمت ایزدی به خونواده به هرکی خودش فرمشوپرکنه میرسه حقوقشم بستگی بجایی داره که خدمت کنه منطقه عملیاتی بیشترمناطق بی دردسرکمترهنوزقراره حقوقشو۲۵درصدبیشترشه پس بهانه براکسی نیاریدبز

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها