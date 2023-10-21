فعالیت مرکز ناباروری سطح ۲ و ۳ در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه طهماسبی ظهر شنبه در چهاردهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور سرپرست جدید این دانشگاهفبا اشاره به فعالیت مرکز ناباروری سطح ۳ و ۲ در استان، اظهار داشت: این دو مرکز در بیمارستان‌های آیت‌اله طالقانی ایلام و ولیعصر دره‌شهر ایجاد شده‌اند و به مردم خدمات مختلفی را ارائه می‌دهند تا میزان ناباروری در سطح استان کاهش یابد و همچنین هزینه‌های درمان این زوج‌ها به جهت فرزندآوری نزولی شود.

سرهنگ علی مریدی مسئول بسیج جامعه پزشکی نیز به خدمات مرکز نفس (نجات فرزندان سقط) در طی شش ماه اخیر اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر معاونت‌های دانشگاه از این مرکز شد.

گفتنی است؛ در ادامه نیز هر یک از اعضا در بخش‌های جداگانه‌ای عملکرد خود را در حوزه‌های مختلف در خصوص قانون جوانی جمعیت در بخش سلامت ارائه دادند و همچنین به بیان دیدگاه‌ها، نظرات، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه پرداختند.