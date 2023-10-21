خانه مبلغین در شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دژکام در مجمع خطباء شهر شیراز که در دفتر نماینده ولی فقیه در فارس برگزار شد، با اشاره به اینکه بسیاری از فعالیت‌های مبلغین انعکاس در رسانه ندارد گفت: در واقع همه این فعالیت‌ها در راستای رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم است.

وی از تشکیل خانه مبلغین در شهر شیراز خبر داد و افزود: تشکیل خانه مبلغین و فعالان فرهنگی برای جلوگیری از یکسری آسیب‌ها است، در گذشته به گونه‌ای عمل می‌شد که انگار فضای مجازی اصل است و کار مبلغین فرع است در صورتی که برعکس بود و در واقع این مبلغین هستند که به صورت میدانی با جوانان ارتباط برقرار می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در فارس فعالیت‌های تبلیغ سنتی را یکی از کارهای اثرگذار دانست و اضافه کرد: نباید ارزش تبلیغ حضوری کم شود، از این رو باید فضای تبلیغ حضوری را توسعه داد، تأثیر تبلیغ حضوری از هر تبلیغ دیگری بیشتر است، فردی که در نماز جمعه حضور پیدا می‌کند و فردی که پای منبر و روضه می‌نشیند برای دنیا نیامده است در واقع آمده که آخرت خود را داشته باشد، از این رو تبلیغ و حضور میدانی با فضای مجازی متفاوت است.

آیت الله دژکام با اشاره به آیه ۶۵ سوره انفال که می‌فرماید "إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ" بیان کرد: مسلم است که یک نفر از شما در مقابل ده نفر مقابل خواهد ایستاد و پا منبری شما هرچه باشد در مقابل ۱۰ برابر خود خواهد ایستاد. بنابراین باید روی این موضوع کار کنید که تبلیغات حضوری از حیث تأثیر، سازندگی و ایجاد انگیزه چقدر مهم است و در این موضوع خودمان باید دفاع کنیم.

امام جمعه شیراز با اشاره به تأثیر ویژه نماز جمعه و حضور معنوی مردم گفت: باید روی تأثیرگذاری منبر، مجالس و تبلیغ حضوری صحبت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که در فضای مجازی گروه دارند و به صورت گروهی فعالیت می‌کنند در صدد این هستند که ده دقیقه برای آنان به صورت حضوری صحبت کنند چرا که حضور معنوی تأثیر ویژه ای بر روی مردم دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: اینگونه نیست که نخواهیم از ابزار جدید استفاده کنیم و از این رو یکی دیگر از رسالت‌های مبلغین و خطباء این است که روش‌های جدید تبلیغی و ارتباطی را به کمک منبر بیاورند، اما اولویت تبلیغ حضوری باید باقی بماند.

وی با بیان اینکه شیراز دارای ۱۲۰ خطیب است، گفت: این افراد در طول سال به صورت مداوم فعالیت می‌کنند و گاهی لازم است در مواضعی با هم همصدا باشند و پای کار بایستند و نقش خانه مبلغین همین است که در طول زمان ما را همراه می‌کند و زمانی که لازم است همه یکصدا باشیم که وقتی یکصدا حرف بزنیم تاثیرش برای مردم بیشتر است.

آیت الله دژکام در ادامه خاطرنشان کرد: حضور خانه مبلغین باید امنیت را برای پارک ایجاد کند که یک فضای آرام برای حضور مردم باشد.

وی در پایان ضمن انتقاد از ورود حیوانات خانگی به پارک‌ها، افزود: در بسیاری از بوستان‌های شهر تهران ورود حیوانات خانگی ممنوع است و انشاالله نسبت به این موضوع در شیراز نیز تدبیری اندیشیده شود.