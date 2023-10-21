گیلان در حوادث غیر مترقبه دارای برنامه عملیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی بعد از ظهر شنبه در رزمایش شرکت گاز گیلان در راستای پدافند غیر عامل اظهار کرد: در پدافند غیر عامل دقیقاً کاری انجام می‌شود که در آن برنامه عملیاتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه از روز اول داشتن برنامه هدفمند توسط دستگاه‌ها مورد تاکید ما بوده است، افزود: خوشبختانه در دولت سیزدهم گیلان از معدود استان‌هایی است که در حوادث غیرمترقبه و انسان ساز دارای برنامه عملیاتی بوده است.

مرادی با تاکید بر اینکه پدافند غیرعامل موضوعی است که در طول سال باید به آن توجه کرد و الزامات آن را مدنظر قرار داد، ادامه داد: پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل یک مأموریت همیشگی است که باید به آن توجه ویژه شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان به حوادث سیل اخیر و حضور تیم واکنش سریع در منطقه اشاره کرد و گفت: در حوزه حوادث حدود بر ۸۰ درصد اتفاقات در شب اتفاق می‌افتد که مدیریت کردن آن خیلی سخت است.

مرادی با اشاره به تهدیدات متنوع و هشدارهای هواشناسی در گیلان تصریح کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در خصوص خنثی سازی تهدیدات قبل از وقوع بحران و آسیب پذیری ها و همچنین پایداری خدمت رسانی امری بسیار حائز اهمیت است.