دعوت نامه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به ۴۰ کشور ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نظری عصر شنبه در حاشیه مراسم پایانی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان استانداردهای خاص خود را دارد و توانسته به این جایگاه در کشور برسد و باید برای حضور گروه‌های بیشتر و خصوصاً گروه‌های بین‌ا لمللی اقدامات ارزنده‌ای را انجام داد.

وی افزود: در هر جای که نام نمایش خیابانی باشد، نام شهر مریوان به عنوان یک نمونه خوب کشوری زبانزد است و این به واسطه همراه مردم خوب و مدیران نمونه این شهر و استان در اذهان شکل گرفته است.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: امیدواریم در جشنواره هفدهم شاهد خلاقیت، تأثیرگذاری و مؤثر بودن بیشتر باشیم و در این زمینه هم اداره کل همراه دست‌اندرکاران این جشنواره خواهند بود.

نظری با بیان اینکه شخص وزیر کشور با توجه به علاقه زیادی به این رویداد فرهنگی دارند، سفارش به حمایت همه جانبه در این زمینه داشتند، اذعان کرد: یک میلیارد تومان برای جشنواره شانزدهم از طرف ارشاد هزینه شد و این جدا از هزینه و حمایت‌های شایسته استانداری فرمانداری و شهرداری کردستان بوده است.

وی با عنوان اینکه تلاش برای بازخورد بهتر از جشنواره هفدهم باید از امروز آغاز شود، اذعان کرد: با توجه به ظرفیت بالای جشنواره می‌توان در منطقه این جشنواره را معرفی کرد و تلاش برای حضور تعداد بالای گروه‌های مختلف از بخش بین‌المللی هم صورت بگیرد.

نظری افزود: دعوتنامه‌های ما در مقر جهانی تئاتر ITA به ۴۰ کشور رسید و تعداد گروه‌ها هم در این جشنواره خوب بود و چندین کشور هم درخواست حضور داشتند که در نهایت تداخل زمانی باعث کاهش حضور در بخش بین‌المللی شد و نه هیچ مانع دیگری بود.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری باید پای کار باشند، عنوان کرد: عدم برنامه‌ریزی استان در بخش بین‌المللی کم بود و تغییر زمان برگزاری جشنواره باعث کاهش تعداد شرکت کنندگان در بخش بین‌المللی شده بود.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد افزود: مهمانداری مردم خوب مریوان و هزینه پرداخت شده بلیط و هتل تمام گروه‌ها از طرف ارشاد همگی مواردی بود که قبلاً انجام شده بود.

نظری اذعان کرد: در مریوان بجز مسائل فرهنگی در بخش گردشگری هم بی نظیر است و حضور گردشگران در اینجا ارز آور است و می‌تواند به اقتصاد استان کمک شایانی کند و تلاشی برای درخشان‌تر کردن استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه جشنواره بخاطر خاص و حرفه‌ای بودن مدنظر ارشاد است، بیان کرد: جشنواره متعلق به کردستان و این شهر است و در تقویم هنری ما ثبت شده و هم در بخش اجرایی و هم حمایتی مورد توجه است.

نظری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر میزان افزایش ورودی‌های جشنواره مریوان خاطرنشان کرد: مبلغ ورودی هر گروه امسال بر خلاف سال‌های قبل که بین ۵ تا ۱۰ درصد بوده، ۳۰ درصد افزایش داشته هرچند شایسته است که این میزان بیشتر باشد اما با توجه به محدودیت بودجه و نگاه همه دستگاه‌های فرهنگی به ارشاد این میزان رقمی بود که توانست تخصیص یابد و انتقادات نسبت به آن بی انصافی است.