تغییر کاربری اراضی فرهنگی و ورزشی در مهرگان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین پیش از ظهر شنبه در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده استان قزوین اظهار داشت: مباحث مربوط به معضلات اجتماعی در سطح کشور، استان و شهر جدید مهرگان بر کسی پنهان نیست و تمامی مراکز جمعیتی که در قالب‌های مشابه مسکن مهر احداث شده‌اند با مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی مشابهی مواجه هستند.

وی افزود: باید در زمان طراحی این مناطق اتفاقاتی رقم می‌خورد که جلوی این مسائل گرفته می‌شد، مانند برخی از استان‌ها که شاهد مشکلات کمتری در آنها هستیم و مسئولان وقت در این حوزه تدبیر کرده بودند.

اعلایی با بیان اینکه طبیعی است که احداث این مراکز جمعیتی با صرف نگاه سکونتی چنین مشکلاتی را به وجود بیاورد، گفت: آن چیزی که به نظر می‌رسد در مسیر اصلاح و بهبود به مهرگان کمک کند تبدیل این منطقه به شهرجدید بود که با سختی مجوزهای آن صادر شد و فرآیند اجرایی آن در حال حاضر با تمام توان و تمرکز دنبال می‌شود و به زودی ساختار این منطقه مشخص می‌شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: در صورت استقرار شهر جدید مهرگان دولت متولی حل مسائل این منطقه می‌شود و مسائل و مشکلات با سهولت و امکانات بیشتری دنبال خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه یکسری از موضوعات و مسائل مهرگان باید در قالب سیاست‌های استانی برنامه ریزی شود تا بدین وسیله شاهد اثرگذاری بیشتری در این منطقه باشیم، اظهار داشت: دفتر تحول اجتماعی به دلیل تمرکز تخصصی بر موضوعات اجتماعی و اعتباراتی که از سازمان اجتماعی کشور می‌گیرد می‌تواند در این منطقه اثرگذاری زیادی داشته باشد و مهرگان باید تبدیل به یکی از موضوعات اساسی این دفتر شود.

وی افزود: اعتیاد به عنوان یک بلای خانمان سوز که منشأ مفاسد دیگر است باید به شکل ویژه ای در این منطقه مورد توجه قرار گیرد و به همین منظور باید کارگروهی با حضور مدیران کل دستگاه‌های ذیربط برای پیشگیری از اعتیاد مهرگان شکل بگیرد.

اعلایی گفت: تغییر کاربری زمین‌هایی که با موضوع فرهنگی، آموزشی و ورزشی به تصویب رسیده است، به کاربری تجاری ممنوع است و باید اجازه چنین اقدامی در مهرگان صادر نشود.

وی افزود: دستگاه‌های دخیل فرهنگی و اجتماعی باید پیوست ویژه ای را در زمینه مهرگان داشته باشند، البته با شکل گیری ساختار شهر جدید مهرگان ارتباطات با مدیران استانی بیشتر خواهد شد ولی تا زمان استقرار ساختار جدید، مدیران دستگاه‌ها باید پیگیری لازم را داشته باشند.